McLaren: Seidl-Abgang ändert nichts am Hauptziel

Das McLaren-Team hat mit Teamchef Andreas Seidl eine wichtige Figur zu Alfa Romeo ziehen lassen. Dennoch bleibt CEO Zak Brown zuversichtlich, den Weg zur Spitze zurück finden zu können.

Der Abgang von Andreas Seidl war bei McLaren bereits beschlossen, allerdings war die Rede davon, dass der Deutsche seinen Teamchef-Vertrag, der bis 2025 lief, erfüllen würde, bevor er bei Sauber Motorsport pünktlich zum Formel-1-Einstieg von Audi an Bord gehen würde. Doch der Abgang von Teamchef und CEO Frédéric Vasseur bei den Schweizern beschleunigte den Wechsel.

Der Franzose wechselte zu Ferrari, um dort die Nachfolge von Mattia Binotto als Teamchef zu übernehmen. Und McLaren liess Seidl zu Sauber ziehen. Der 46-jährige Ingenieur wird dort allerdings nicht als Teamchef walten, vielmehr wird er als CEO wirken. Bei McLaren fand man in Andrea Stella einen Ersatz, auf den CEO Zak Brown setzt, um wieder an die Spitze des Feldes zu kommen.

Denn am Hauptziel hat sich nichts geändert, wie Brown betont: «Andrea hat sehr viel Erfahrung gesammelt, nicht nur bei uns im Team, sondern auch während seiner Zeit bei Ferrari. Wir kennen ihn gut und er kennt das Team in- und auswendig. Er ist eine sehr tatkräftige Führungskraft, was für mich und die Aktionäre wichtig war, da wir jemanden an der Spitze des Teams haben wollten, der sich auch die Hände schmutzig machen kann, und wir freuen uns sehr.»

«Wir haben viele interne Beförderungen vorgenommen und haben ein wirklich solides Rennteam», ist sich der 51-jährige Amerikaner sicher. «Das Team hat wie erwartet sehr positiv auf die Beförderung von Andrea reagiert und das ist wichtig, denn wenn wir wieder um WM-Titel kämpfen wollen, muss das ganze Team an einem Strang ziehen.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format