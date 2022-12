Premiere bei Mercedes: Motor für 2023 läuft!

Das Mercedes-Team hat kurz vor Weihnachten den Silberpfeil für das nächste Jahr zum ersten Mal aufheulen lassen. Die Fans lässt das Werksteam der Sternmarke mit einem Video an der Premiere teilhaben.

Während sich die meisten GP-Piloten bereits auf die Feiertage vorbereiten, wird in den Formel-1-Werken eifrig an den Autos für die nächste Saison gearbeitet. Auch bei Mercedes geht das Licht nicht aus.

Das Silberpfeile-Team hat kurz vor Weihnachten einen wichtigen Meilenstein bei der Vorbereitung auf 2023 erreicht. Denn der W14, mit dem George Russell und Lewis Hamilton im nächsten Jahr um WM-Punkte kämpfen werden, wurde zum ersten Mal angelassen.

Dies beweist das Team aus Brackley und Brixworth mit einem Video in den sozialen Medien, das es den Fans erlaubt, bei der Premiere erstmals dabei zu sein.

Wann der neue Silberpfeil vorgestellt wird, ist noch nicht bekannt. Die Termine für die Präsentation haben erst zwei der zehn GP-Rennställe verkündet. Den Anfang macht bisher Aston Martin. Das Team aus Silverstone lässt die Hüllen am 13. Februar fallen.

Tags darauf folgt das Ferrari-Team, das die neue rote Göttin von Charles Leclerc und Carlos Sainz am Valentinstag vorstellt.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format