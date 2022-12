Romain Grosjean: «Das ist ein schlechtes Beispiel»

Der frühere GP-Pilot Romain Grosjean findet klare Worte, wenn es um einige Diskussionen geht, die in diesem Jahr in der Formel 1 geführt wurden. Der Genfer betont: «Ich denke, das war nicht wirklich nötig.»

Die Formel-1-Fans wurden in diesem Jahr nicht nur mit dem, was auf der Strecke passierte, unterhalten. Einige Diskussionen, die im Fahrerlager geführt wurden, sorgten für viele Schlagzeilen – und das war nicht immer nötig, wie Romain Grosjean betont. Der GP-Veteran, der mittlerweile in der IndyCar-Serie antritt, warnte, dass einige Debatten das Geschehen auf der Strecke überschattet haben.

Als Beispiel nannte er den Wirbel um das Schmuckverbot für die GP-Fahrer und auch den Streit um den siebten Platz von Fernando Alonso in Austin, der dem Spanier zunächst aberkannt wurde, was allerdings wieder korrigiert wurde. In der Sky-Sendung «Any Driven Monday» erklärte Grosjean: «Einige der Dinge, über die in diesem Jahr neben der Strecke gesprochen wurde, waren etwas kindisch. Ich denke, das war nicht wirklich nötig.»

«Die Formel 1 floriert, die Rennen sind grossartig und die Zuschauerzahlen sind erstaunlich. Ich hatte nur das Gefühl, dass einige der Regeln, wie jene zum Schmuckverbot, etwas zu weit gehen. Ich würde mich nicht wohl fühlen, wenn ich ohne meinen Ehering fahren würde, weil er ein Teil von mir ist und ich ihn liebe. Das war also nicht so toll», bemängelte der 36-Jährige.

«In der Formel 1 gibt es so viele Regeln, dass es kompliziert wird – wie im Streit um Alonsos siebten Platz in Austin. Das ist einfach ein schlechtes Beispiel für zu viele Regeln», ist sich Grosjean sicher. Dem zweifachen Weltmeister wurde nach dem Rennen auf dem Circuit of the Americas eine Zeitstrafe aufgebrummt, weil er nach einem Crash mit Lance Stroll unter anderem ohne rechten Rückspiegel unterwegs gewesen war.

Die Strafe erfolgte auf einen Protest des Haas-Teams, dessen Autos in diesem Jahr bereits drei Mal wegen Schäden an die Box befohlen worden waren. Dass Alonso nicht die entsprechende Flagge gezeigt wurde, sei unfair, argumentierte der US-Rennstall. Die Regelhüter sahen das zunächst auch so und bestraften Alonso, der dadurch auf den 15. Platz zurückfiel.

Alpine protestierte mit dem Argument, dass der Haas-Protest zu spät eingereicht worden war, doch dieser Protest wurde zunächst abgelehnt, weil Alpine auch zu spät dran war mit den Einwänden. Der französische Rennstall liess das nicht auf sich sitzen und ging in Berufung. Diesmal mit Erfolg, die Regelhüter stimmten zu, dass es dem Haas-Team nicht unmöglich war, die 30-Minuten-Frist einzuhalten, auch wenn das Team von der FIA eine Stunde Zeit bekommen hatte. Am Ende bekam Alonso seinen siebten Platz und die sechs WM-Zähler, die es dafür gab, zurück.

Grosjean kritisierte: «Erst wurden die Regeln im Rennen nicht umgesetzt, nach dem Rennen wurde aber entschieden, dass es unsicher ist – doch der Schaden war schon angerichtet. Wenn es unsicher war, hätte Fernando das Auto vorher abstellen müssen. Und dann gab es noch weitere Regeln, die Alpine die Position zurückgegeben haben. Das ist einfach zu kompliziert.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format