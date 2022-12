Lewis Hamilton über Russell: «Es lief reibungslos»

Lewis Hamilton hat in diesem Jahr mit George Russell einen neuen Teamkollegen bekommen, der ihn in den Schatten stellen konnte. Für teaminterne Konflikte sorgte das aber nicht, wie der siebenfache Champion erklärt.

Nachdem Valtteri Bottas das Mercedes-Team nach fünf Jahren in Richtung Alfa Romeo Racing verlassen hatte, bekam Lewis Hamilton für die Saison 2022 einen neuen Teamkollegen. George Russell, der den siebenfachen Weltmeister bereits 2021 während seiner Covid-Zwangspause vertreten und dabei geglänzt hatte, übernahm das zweite Mercedes-Cockpit von seinem finnischen Vorgänger.

Und Russell übertraf die hohen Erwartungen, die er bei seinem ersten Einsatz im Silberpfeil im Vorjahr geweckt hatte. Er sorgte mit seinem Triumph in São Paulo nicht nur für den ersten und einzigen Mercedes-Sieg in diesem Jahr. Als WM-Vierter landete er auch vor seinem Teamkollegen, der mit dem sechsten Tabellenplatz Vorlieb nehmen musste.

Dass der 24-Jährige gleich im ersten Jahr mit der Sternmarke den früheren Dauersieger übertrumpfen konnte, konnte den Haussegen beim Werksteam nicht erschüttern. In seinem grossen Saisonrückblick für das Team beteuert Hamilton: «Ich denke, es lief reibungslos und es gab eine Menge Wachstum.»

«Ich habe schon mit vielen Fahrern zusammengearbeitet, daher war es für mich vielleicht normaler. Für ihn war es wahrscheinlich eine grössere Umstellung, weil er neu im Team war und wir zum ersten Mal richtig zusammengearbeitet haben», vermutet der 37-Jährige. Und er betont: «Es war grossartig, mit ihm zu arbeiten und das Auto technisch und bei der Abstimmung voranzubringen. Es war ein gutes erstes Jahr als Teamkollegen.»

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format