Toto Wolff: «Wussten, dass der Tag kommen würde»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff spricht in einem Jahresrückblick-Video auf YouTube über die Probleme, die seine Mannschaft in diesem Jahr bekundet hat und erklärt, was besonders schwierig war.

Das Mercedes-Team hat keine einfache Saison erlebt, das erste Jahr mit der neuen Fahrzeuggeneration gestaltete sich schwierig und der diesjährige Silberpfeil schüttelte Lewis Hamilton und Aufsteiger George Russell ordentlich durch. Die ersten Probleme zeichneten sich bereits in den Wintertests ab.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff gesteht im Saisonrückblick-Video des Teams: «Ich erinnere mich an eine Diskussion im Oktober 2021, wir sprachen darüber, wie aufregend es ist, die Performance durch den Unterboden zu finden. Und der Kniff war, das Auto so tief wie möglich zu legen. Ich schätze, da haben wir die falsche Richtung eingeschlagen.»

Der ehrgeizige Wiener betont aber auch: «Für mich persönlich war es eine interessante Entwicklung, denn wir hatten ja eine sehr erfolgreiche Phase mit acht Siegen bei der Konstrukteurswertung in Folge. Und wir wussten, dass der Tag kommen würde, an dem es schwierig werden würde. Aber wir haben nicht verstanden, was los war, und es kommt immer darauf an, wie man vergleichsweise dasteht.»

«Einige unserer Gegner hatten ein konkurrenzfähiges Auto. Und das Schwierigste war, dass es uns so viele Monate gekostet hat, um herauszufiltern, was das grundlegende Problem überhaupt war. Und am Ende kostete uns das eine Saison», kommt Wolff zum Schluss.

Gleichzeitig tröstet sich das 50-jährige Teamoberhaupt aber auch: «Du lernst im härtesten Umfeld am meisten und es wäre wohl eine andere Geschichte, wenn wir wieder erfolgreich gewesen wären. Aber ich denke, dass es angesichts der persönlichen Entwicklung und als Leader superwichtig war – da bin ich mir ganz sicher, so schwierig es auch zwischenzeitlich war.»

