Ferrari-Star René Arnoux: «Mattia Binotto untragbar»

​Der siebenfache GP-Sieger René Arnoux lässt am früheren Ferrari-Teamchef Mattia Binotto kein gutes Haar: «Er war untragbar, so wie er sich verhalten hat. Auf diesem Posten braucht es eine starke Hand.»

René Arnoux ist von 1983 bis 1985 für die Scuderia Ferrari gefahren, in seinem ersten Jahr in Rot wurde der Franzose WM-Dritter. Noch heute verfolgt der inzwischen 74-Jährige den Grand-Prix-Sport aufmerksam, und natürlich liegt ihm Ferrari besonders am Herzen.

Auch der 149-fache GP-Teilnehmer und siebenfache Rennsieger findet – aus der Saison 2022 hätte Ferrari mehr machen müssen. Bei den Kollegen der Gazzetta dello Sport hält Arnoux fest: «In Sachen Konkurrenzfähigkeit waren Chassis und Motor top, die Standfestigkeit war es leider nicht. Aber vor allem ist viel zu oft die Strategie verpatzt worden. Und da muss dringend aufgeräumt werden. Da müssen Leute her, die wirklich fähig sind.»

«Alles in Maranello ist kompliziert, weil ein so gewaltiger Druck besteht. Da braucht es eine starke Hand. Die Leute müssen daran denken, dass nur das Ergebnis zählt.»

Am früheren Teamchef Mattia Binotto lässt Arnoux kein gutes Haar. «So wie er sich an der Spitze des schönsten Rennstalls der Welt verhalten hat, das war untragbar. Jean Todt mag den Leuten gefallen haben oder nicht, aber er hätte gewiss nie einen Satz gesagt wie Binotto – nächstes Jahr wird es besser laufen. Wer so etwas sagt, der verdient diesen Posten nicht. Jean Todt, das war ein Sieger-Typ, und sobald die Siege unter Dach und Fach waren, dachte er schon an die folgende Saison. Aber die Jean Todt oder Ron Dennis dieser Welt sind eben selten.»



«Ich habe es schon mehrfach gesagt – ich hätte mich schon viel früher von Mattia Binotto getrennt. Und ich hoffe, in Maranello wird endlich davon abgekommen, Technik- und Teamchef in einer Person zu vereinen. Es war ein Fehler, das vom gleichen Mann machen zu lassen. Es liegt nun am neuen Teamchef Fred Vasseur, die richtigen Leute zu finden. Um Erfolg zu haben, muss er nicht wissen, wie ein Motor funktioniert oder ein Getriebe. Das war Jean Todt völlig egal. Er hatte Leute wie Ross Brawn, Rory Byrne und Paolo Martinelli, und die muss man einfach machen lassen.»



«Ich kenne Vasseur kaum. Wir haben gesehen, was er mit einem Mittelfeldrennstall wie Alfa Romeo ausrichten kann. Aber Alfa Romeo zu führen oder Ferrari, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, er verfügt über die notwendige Kompetenz für den Posten. Und ich hoffe, er kann sein Team mitreissen, um auch in Sachen Strategie wieder top zu sein – ohne das geht’s nicht, wenn Ferrari wieder einen WM-Titel gewinnen will.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format