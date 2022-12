Toto Wolff (Mercedes): «Es war der perfekte Sturm»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff blickt noch einmal auf die Schwierigkeiten zurück, die sein Team in dieser Saison bekundet hat, und erklärt, wie seine Mannschaft das Blatt wenden konnte.

Die Saison 2022 begann für das Mercedes-Team enttäuschend, die erhoffte Leistung des ersten Silberpfeils der neuesten Formel-1-Fahrzeuggeneration liess zu wünschen übrig und das Team, das zuvor acht Mal in Folge die Konstrukteurswertung für sich entscheiden konnte, hatte alle Hände voll zu tun.

Im Laufe der Saison konnte die Mannschaft von Toto Wolff aber zulegen und beim zweitletzten Rennwochenende des Jahres in Brasilien konnten die Silberpfeile wieder einmal glänzen. Wie das Team den Weg zurück auf die Erfolgsspur fand, erklärt Motorsportdirektor Wolff im grossen Saisonrückblick-Video.

«Ich denke, es war in gewisser Weise der perfekte Sturm, denn wie gesagt, kann es nicht sein, dass man nicht innerhalb von vier Monaten eine Pille schluckt, die dafür sorgt, dass man plötzlich völlig inkompetent wird, wenn man im Dezember den Konstrukteurstitel gewonnen hat und dann im März auf die Strecke kommt und das Auto viel zu langsam ist», sagt der 50-Jährige.

«Es geht darum, die Ruhe zu bewahren, sich auf seine Mittel, seine Organisation und seine Werte zu verlassen, und ich denke, das war letztlich ein sehr positiver Faktor, der uns zu besseren Leistungen verholfen hat», ist sich der Wiener sicher. «Wir waren zwar nicht dort, wo wir hinwollten, aber zumindest konnten wir in Austin viel besser abschneiden. Mexiko war in gewisser Weise eine positive Überraschung, und dann Brasilien, wo wir natürlich absolut verdient gewonnen haben.»

«Wir waren so ziemlich in jeder einzelnen Session in São Paulo vorne, zwei Rennsiege, schnellste Runde, Platz 1 und 2... Für mich sind die Lehren, die wir für das nächste Jahr gezogen haben, zwar wichtiger als ein Rennsieg. Aber ich denke, es war ein guter Beweis für uns, dass das Auto ein gewisses Tempo hat, wenn die Strecke passt», fügt Wolff an.

Provisorischer Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format