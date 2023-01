Mick Schumacher: «Daran bin ich nicht interessiert»

​Mick Schumacher (23) hat am 15. Dezember 2022 einen Vertrag als Ersatzfahrer bei Mercedes-Benz unterzeichnet. Was der 43-fache GP-Teilnehmer zu Renneinsätzen in der Saison 2023 sagt.

Weihnachten kam 2022 für Mick Schumacher früh: Am 15. Dezember unterzeichnete der Sohn der Rennfahrerlegende Michael Schumacher bei Mercedes-Benz, als Reservefahrer 2023 neben den zwei Engländern Lewis Hamilton und George Russell.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte: «Mick ist ein sehr talentierter junger Fahrer, ein harter Arbeiter mit ruhiger und methodischer Herangehensweise. Er ist hungrig zu lernen und sich als Fahrer zu verbessern. Das sind alles wichtige Eigenschaften für uns, und wir freuen uns darauf, dass er uns bei der Weiterentwicklung des W14 helfen wird. Wir wissen auch, dass er mit zwei Jahren Erfahrung in der Formel 1 in der Lage sein wird, kurzfristig für Lewis oder George einzuspringen, sollte dies nötig sein.»

Mick ergänzte: «Ich werde alles geben, um in diesem sehr wettbewerbsintensiven und professionellen Umfeld zur Leistungsfähigkeit des Teams beizutragen. Ich betrachte dies als Neuanfang und bin Toto und allen Beteiligten sehr dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen.»

Natürlich ist die Frage aufgekommen, ob Mick Schumacher seine Schärfe durch Renneinsätze bewahren soll. Der WM-16. von 2022 sagte meinem Kollegen Ian Parkes von gpfans dazu: «Etwas Anderes zu fahren als Formel 1, daran bin ich nicht interessiert. Wenn du einmal vom Besten gekostet hast, dann willst du dich nicht mit weniger zufrieden geben.»



«Ich werde in der kommenden Saison zu 99 Prozent bei allen Rennen sein, um mich so zu positionieren, dass ich 2024 wieder in der Startaufstellung stehe.»





