Zak Brown, Daniel Ricciardo: Gemeine unfaire Vorwürfe

​Im vergangenen Sommer war klar: McLaren ersetzt GP-Sieger Daniel Ricciardo 2023 durch Oscar Piastri. McLaren-CEO Zak Brown hat dafür viel Kritik einstecken müssen. Das hat dem Kalifornier zugesetzt.

War’s das mit der Grand-Prix-Karriere von Formel-1-Strahlemann Daniel Ricciardo? Das Abkommen des 33-jährigen Routiniers mit dem McLaren-Rennstall ist vorzeitig aufgelöst worden, 2023 sitzt zwar ein Australier im zweiten McLaren neben Lando Norris, aber der heisst nicht Ricciardo, sondern Oscar Piastri. Ricciardo kehrte als dritter Fahrer zu Red Bull Racing zurück.

Als klar wurde, dass McLaren den talentierten Piastri holt und Ricciardo überflüssig wird, hagelte es in den sozialen Netzwerken Kritik. Immerhin war es Daniel, der in Monza 2021 den ersten McLaren-Sieg seit 2012 sichergestellt hatte. Aber McLaren-CEO Zak Brown musste handeln – der Abstand zwischen Lando Norris und Ricciardo war einfach zu gross.

Der 51-jährige Kalifornier Brown fand viele Vorwürfe gegen McLaren gemein und unfair, wie er in einem Video des englischen Rennstalls festhält: «Es war ein sehr hartes Jahr, und ganz besonders bei Daniel wurde das alles persönlich. Es war eine Bereicherung, mit ihm zu arbeiten, und niemand hat vergessen, dass er uns den ersten Sieg nach so langer Zeit geschenkt hat.»

«Wir hatten Spass zusammen, aber es gab eben auch viele Enttäuschungen. Wir waren beiderseits frustriert, dass wir das nicht zum Klappen gebracht haben.»

«In diesem Zusammenhang finde ich es anspruchsvoll, von Leuten beurteilt zu werden, die gar keinen Einblick in die wahre Situation haben. Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, das ist für mich okay, und ich weiss auch, dass du in diesem Sport eine dicke Haut brauchst.»



«Aber wir wurden zu Unrecht für Dinge beschuldigt, die so nicht passiert sind. Und das ist ernüchternd. Zum Glück wissen Daniel und wir es besser. Ich weiss, wie offen und ehrlich wir miteinander umgegangen sind. Leider scheint es zu unserer heutigen Zeit zu gehören, dass einige Leute in unangemessene Kommentare verfallen. Das ist schwer zu verdauen, aber so lange die entscheidenden Menschen wissen, wie die Wahrheit aussieht, können wir damit leben.»



«Die ganze Lage war deshalb so unangenehm, weil alle Daniel lieben. Er verströmt einen solch tollen Mannschaftsgeist, jeder wird von seiner Positiviät angesteckt, aber dennoch – es hat nicht sollen sein. Ein Teil wird immer ein Geheimnis bleiben, wieso er sich als Racer nicht so einbringen konnte, wie wir alle erwartet hatten. Er hat acht Grands Prix gewonnen, und diese Siege wurden ihm nicht geschenkt. Monza 2021 ist mein schönster McLaren-Moment, und dafür werde ich Daniel immer dankbar sein.»



«Ich hoffe, wir werden ihn auf der Startaufstellung wiedersehen. Und die Türe bei McLaren wird für ihn immer offenstehen, um in Zukunft vielleicht wieder mit ihm zu arbeiten.»





