Mark Webber über Piastri: «Du musst dich vorbereiten»

Oscar Piastri durfte bei den Testfahrten nach der Saison 2022 im letztjährigen McLaren ausrücken, um sich auf sein erstes Formel-1-Jahr vorzubereiten. Das war sehr wichtig, betont Ex-GP-Pilot Mark Webber.

Oscar Piastri musste sich das Recht, seinen Formel-1-Aufstieg mit dem McLaren-Team zu unternehmen, erst erkämpfen. Der Ausnahmekönner aus Australien war noch im Alpine-Nachwuchskader, als er sich mit den Engländern einigte. Die Franzosen wollten den Rookie nicht ohne Weiteres ziehen lassen, weil sie in seine Ausbildung investiert und durch Fernando Alonsos Abgang ein Cockpit zu besetzen hatten.

Doch das Schiedsgericht der FIA für Vertragsstreitigkeiten erachtete das McLaren-Abkommen von Piastri als gültig, womit das Alpine-Team das Nachsehen hatte. Dennoch gaben die Teamverantwortlichen schliesslich grünes Licht für einen Vorzeitigen Wechsel des Rennfahrers aus Melbourne, der damit gleich nach dem Saisonende im McLaren-Renner von 2022 an den Testfahrten in Abu Dhabi teilnehmen konnte.

Auf dem Wüstenkurs sammelte der Australier wichtige Erfahrungskilometer, genauso wie davor und danach im 2021er-McLaren auf dem Circuit Paul Ricard und dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Dass Piastri bereits mit seinem künftigen Team arbeiten konnte, war «entscheidend», wie sein Manager und Landsmann Mark Webber im «KTM Summer Grill» Podcast betonte.

«Natürlich ist das Arbeitsumfeld wichtig, besonders für jemanden wie Oscar, der sehr akribisch vorgeht», erklärte der frühere GP-Pilot. «Er geht methodisch an die Sache heran, wie das Team bereit erkennen konnte, was natürlich grossartig ist. Aber du kannst als Reservefahrer noch so stark sein, dennoch musst du auf die Strecke und dich vorbereiten.»

