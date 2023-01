Startnummern: Triumphe, Tragödien, Traditionen

​SPEEDWEEKipedia: Leser fragen, wir finden die Antwort. Heute: Welche Startnummern wurden in der Formel-1-Neuzeit noch nie vergeben? Welche wurde nach einem tödlichen Unfall von der FIA zurückgezogen?

In loser Reihenfolge gehen wir in Form von «SPEEDWEEKipedia» auf Fragen unserer Leser ein. Dieses Mal möchte Jan-Paul Elsener aus Zürich wissen: «Die Formel-1-Fahrer können doch ihre Startnummer seit 2014 frei wählen. Könnt Ihr einmal sagen, welche Nummern seither vergeben worden sind und an wen?»

Gerne. Der Autosport-Weltverband hat vor neun Jahren beschlossen, dass GP-Piloten ihre Nummer selber wählen und dann während der kompletten Formel-1-Karriere verwenden – von 2 bis 99. Ist eine Nummer nicht in Gebrauch, weil ein Fahrer seinen Platz im Startfeld verloren hat, darf sie zwei Jahre lang nicht von einem anderen Piloten verwendet werden.

Ein Beispiel: Die Nummer 6 wurde jahrelang von Mercedes-Star Nico Rosberg getragen, dann lag sie auf Eis, und als der Kanadier Nicholas Latifi in den GP-Sport kam, übernahm er sie. Jetzt liegt sie gemäss Reglement auf Eis. Das Gleiche gilt für die 7 von Kimi Räikkönen, eine Zahl, die in vielen Kulturen als Glücksbringer gilt.

Hier die Liste der seit 2014 verwendeten Startnummern, vor dem Namen des Piloten das Jahr, wann sie verwendet wurde. Alle anderen Zahlen zwischen 2 und 99 sind frei.

1

Dem Weltmeister vorbehalten, also von Max Verstappen (NL) getragen.

2

2017/2018: Stoffel Vandoorne (B)

Seit 2023: Logan Sargeant (USA)



3

Seit 2014: Daniel Ricciardo (AUS)



4

2014: Max Chilton (GB)

Seit 2019: Lando Norris (GB)



5

2015–2022: Sebastian Vettel (D)



6

2014–2016: Nico Rosberg (D)

2020–2022: Nicholas Latifi (CDN)



7

2014–2021: Kimi Räikkönen (FIN)



8

2014–2020: Romain Grosjean (F)



9

2014–2018: Marcus Ericsson (S)

2021: Nikita Mazepin (RU)



10

2014: Kamui Kobayashi (J)

Seit 2017: Pierre Gasly (F)



11

Seit 2014: Sergio Pérez (MEX)



12

2015/2016: Felipe Nasr (BR)



13

2014/2015: Pastor Maldonado (YV)



14

Seit 2014: Fernando Alonso (E)



16

Seit 2018: Charles Leclerc (MC)



17

2014: Jules Bianchi (F)

Nummer wird nach dem Tod des Franzosen nicht mehr vergeben



18

Seit 2017: Lance Stroll (CDN)



19

2014-2017: Felipe Massa (BR)



20

Seit 2014: Kevin Magnussen (DK)



21

2014–2016: Esteban Gutiérrez (MEX)

Seit 2023: Nyck de Vries (NL)



22

2014–2017: Jenson Button (GB)

Seit 2021: Yuki Tsunoda (J)



23

Seit 2019: Alexander Albon (T)



24

Seit 2022: Guanyu Zhou (RC)



25

2014: Jean-Éric Vergne (F)



26

2014–2020: Daniil Kvyat (RU)



27

Seit 2014: Nico Hülkenberg (D)



28

2015: Will Stevens (GB)

2017/2018: Brendon Hartley (NZ)



30

2016/2017: Jolyon Palmer (GB)



31

Seit 2016: Esteban Ocon (F)



33

2015–2021: Max Verstappen (NL)



35

2018: Sergej Sirotkin (RU)



44

Seit 2014: Lewis Hamilton (GB)



47

Seit 2021: Mick Schumacher (D)



53

2015: Alexander Rossi (USA)



55

Seit 2015: Carlos Sainz (E)



63

Seit 2019: George Russell (GB)



77

Seit 2014: Valtteri Bottas (FIN)



81

Seit 2023: Oscar Piastri (AUS)



88

2016: Rio Haryanto (IND)

Seit 2019: Robert Kubica (PL)



89

2020: Jack Aitken (GB)



94

2016/2017: Pascal Wehrlein (D)



98

2015: Roberto Merhi (E)



99

2014: Adrian Sutil (D)

2019–2021: Antonio Giovinazzi (I)