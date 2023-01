Carlos Sainz (Ferrari): Rüffel der FIA – wegen Dakar

​Ferrari-Fahrer Carlos Sainz ist nach Saudi-Arabien gereist, um vor Ort zu verfolgen, wie es seinem Vater, Rallye- und Dakar-Star Carlos Sainz senior, läuft. Dabei hat der Formel-1-Pilot Unmut erzeugt.

GP-Sieger Carlos Sainz (28) hat einige Tage Formel-1-Ferien genutzt, um nach Saudi-Arabien zu fliegen. Dort verfolgt der WM-Fünfte von 2022, wie sich sein Vater gleichen Namens schlägt. Der 28-Jährige Sainz junior hat dabei aber ein Foul begangen.

Auf Videobildern war zu sehen, wie der junge Sainz dabei steht, als sein Vater an der linken Hinterachse seines Dakar-Audi arbeitet. Als der zweifache Rallye-Weltmeister Sainz wieder einstieg, um weiterzufahren, war zu sehen, wie sein Sohn ihm hilft, die Tür zu schliessen. Wird das Reglement streng ausgelegt, dann entspricht das fremder Hilfe, das kann mit Ausschluss des Wettbewerbers enden.

Die Regelhüter des Autosport-Weltverbands FIA leiteten eine Untersuchung ein, handelten aber mit Augenmass – keine Strafe.

Die Kommissare erklärten dazu: «Das Türschliessen ging nicht auf Initiative von Team oder Fahrer aus. Daher können wir das nicht als Verletzung des Reglements betrachten. Wir müssen allerdings festhalten, dass alle Mitglieder der Motorsport-Gemeinschaft so auftreten sollten, dass keine Zweifel auftreten. Ganz besonders obliegt es wohlbekannten Motorsportlern, dass sie sich jederzeit reglementkonform und vorbildlich verhalten.»

Im Reglement ist verankert, dass sich Team-Personal dem Teilnehmer während einer Etappe nur bis auf 1000 Meter Entfernung nähern darf. So soll verhindert werden, dass mit Taten und Worten geholfen wird, wenn ein Wettbewerber in Schwierigkeiten steckt.



Carlos Sainz verlor beim entsprechenden Zwischenfall eine halbe Stunde Zeit und die Führung der Dakar. Der 60-jährige Sainz liegt inzwischen auf dem vierten Zwischenrang, hinter Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel und Yazeed Al-Raihi.





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format