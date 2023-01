Oscar Piastri über Norris: «Kann viel von ihm lernen»

In diesem Jahr wird Oscar Piastri seine erste GP-Saison bestreiten. Bei McLaren trifft er auf Lando Norris, der in seinen Augen ein sehr starker Fahrer ist. Deshalb hofft der Australier, dass er viel von ihm lernen wird.

Oscar Piastri hat sich seinen Platz in der Formel-1-Startaufstellung mit starken Auftritten in den Nachwuchsklassen verdient: 2019 entschied er den Formel Renault Eurocup als Rookie für sich, stieg im folgenden Jahr in die Formel 3 auf und wiederholte das Kunststück, gleich im ersten Jahr Meister zu werden. Das Gleiche gelang ihm 2021 in der Formel 2.

Dennoch musste er sich im vergangenen Jahr noch mit der Reservisten-Rolle bei Alpine und McLaren begnügen. In diesem Jahr darf er endlich in der Formel 1 zeigen, was er kann. Und darauf freut sich der Australier, wie er im «In The Fast Lane»-Podcast betonte: «Ich kann es kaum erwarten, zu zeigen, was ich kann, aber es gibt zweifelsohne auch viele Dinge, die ich noch lernen werde.»

Dabei zählt Piastri auch auf seinen McLaren-Teamkollegen Lando Norris: «Ich denke, Lando ist ein sehr starker Teamkollege, von dem ich viel lernen kann.» Über den Briten sagte er: «Ich kenne Lando nicht so gut, wir haben ein paar Mal kurz miteinander geplaudert und haben auch ein paar gemeinsame Freunde.»

«Aber ich freue mich darauf, ihn besser kennenzulernen – sowohl auf professioneller als auch auf persönlicher Ebene», beteuerte der 21-Jährige im gleichen Atemzug. «Ich denke, unsere Karrieren in den Nachwuchsklassen verliefen sehr ähnlich und er konnte sich offensichtlich in der Formel 1 beweisen. Er hat gezeigt, dass er ein sehr fähiger und auch ein starker Fahrer ist.»

