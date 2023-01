Lewis Hamilton und George Russell: Starke Prognose

Lewis Hamilton wird in diesem Jahr wieder an der Spitze des Feldes mitkämpfen, ist sich Norbert Haug sicher

Der frühere Mercedes-Motorsportdirektor Norbert Haug ist sich sicher, dass sich das Werksteam der Sternmarke mit Lewis Hamilton und George Russell in diesem Jahr besser anstellen wird als 2022.

Die Saison 2022 wird das Mercedes-Team nicht so schnell vergessen, denn das erste Jahr mit der neuen Fahrzeuggeneration verlief für die früheren Dauersieger sehr viel schwieriger als sie es erwartet hatten. Nur einen Saisonsieg konnte die Mannschaft von Toto Wolff einfahren – und das erst beim zweitletzten Rennen in Brasilien.

Das Werksteam der Sternmarke schaffte es dennoch auf den dritten Rang der Konstrukteurswertung. George Russell beendete die Saison als Vierter, sein Teamkollege Lewis Hamilton blieb ohne Sieg und musste sich mit dem sechsten Rang in der Fahrer-Wertung begnügen.

Der frühere Mercedes-Motorsportdirektor Norbert Haug ist sich dennoch sicher, dass die Silberpfeil-Piloten in diesem Jahr besser abschneiden werden. «Mercedes wird 2023 nicht so schlecht starten wie 2022, was speziell Ferraris Leben unter neuer Leitung nicht leichter machen wird», prophezeit er in seiner Kolumne auf «www.rnd.de».

«Ich bin sicher, dass Mercedes Red Bull Racing in der neuen Saison fordern wird und die WM-Titel sowohl bei den Fahrern als auch bei den Konstrukteuren zurückholen will. Dieses Ziel werden die Silberpfeile methodisch und kompromisslos verfolgen», erklärt der 70-Jährige.

Auch den Fahrern traut Haug viel zu: «Der Stachel der Erfahrungen aus 2022 sitzt in Brackley so tief wie in Brixworth, und wer glaubt, Lewis Hamilton habe schon fertig, dem beschreibe ich gerne in nächsten Kolumnen, dass dies doch ganz anders gekommen ist. George Russell ist ein absoluter Topfahrer – beste Voraussetzungen im Rekord-Weltmeister-Team also, dass sich beide zu Höchstleistungen anspornen werden.»

Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format