Max Verstappen: Ganz anders als Sebastian Vettel

Noch vor Max Verstappens Ankunft im Red Bull Racing Team fuhr Sebastian Vettel mit dem Rennstall aus Milton Keynes vier Titel ein. Die beiden Champions sind sehr unterschiedlich, wie Teamchef Christian Horner betonte.

Schon bevor Max Verstappen 2016 bei Red Bull Racing an Bord kam und gleich bei seinem ersten Einsatz mit dem britischen Rennstall auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya seinen ersten GP-Sieg einfuhr, hatte das Team aus Milton Keynes viel Grund zum Feiern. Verantwortlich dafür war Sebastian Vettel, der mit Red Bull Racing die erfolgreichste Phase seiner GP-Karriere erlebte, in der er zwischen 2010 und 2013 vier WM-Titel in Folge einfuhr.

Nach der Saison 2014 verliess der Heppenheimer das Team, das sich etwas mehr als ein Jahr später die Dienste von Max Verstappen sicherte. Der Niederländer hat seither 35 GP-Triumphe in den Farben von Red Bull Racing erobert. Hinzu kommen zwei WM-Titel in Folge. Im vergangenen Jahr stellte der 25-jährige Niederländer zwei neue Rekorde auf – den für die meisten Punkte in einem Jahr und den für die meisten Siege in einer Saison. Und noch stehen zwei weitere Rennen auf dem Programm.

Kein Wunder, ist Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner voll des Lobes für den aktuellen Champion, den er in einer Medienrunde mit dem früheren Dauersieger Vettel verglich. «Es sind zwei sehr unterschiedliche Fahrer, zwei phänomenal erfolgreiche Fahrer. Ich denke, dass Sebastian mit dem, was er in seiner Karriere erreicht hat, zu den ganzen Grossen und erfolgreichsten Fahrern in diesem Sport gehört», erklärte er.

Gleichzeitig sagte der Brite aber auch: «Ich denke jedoch, dass wir nun auch Zeugen von etwas ganz Besonderem werden. Max’ Leistungen werden manchmal nicht so gewürdigt, wie sie es eigentlich sollten. Er liefert eine aussergewöhnliche Leistung ab und ist derzeit in Top-Form.»

