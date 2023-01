Günther Steiner: «Ein guter Schritt nach vorne»

Haas-Teamchef Günther Steiner ist überzeugt: Durch die neuen Formel-1-Regeln sind die GP-Stars in der Lage, engere Zweikämpfe auszutragen. Das Urteil des Südtirolers fällt entsprechend aus.

Im vergangenen Jahr wurden die neuen Regeln eingeführt, die Formel-1-Verantwortlichen erhofften sich davon mehr und engere Verfolgungsjagden auf der Piste, und geht es nach Haas-Teamchef Günther Steiner, haben die Änderungen die gewünschte Wirkung gezeigt.

Der 57-Jährige kommt zum Schluss: «Ich denke, die Regeln funktionieren wie gewünscht. Wir müssen zwischen den technischen und den finanziellen Regeln unterscheiden und ich denke, Letztere haben die gewünschte Wirkung gezeigt. Die Leistungsdichte im Feld ist nun höher, im vergangenen Jahr haben alle Teams Punkte geholt.»

«Und auch die technischen Regeln waren gut, sie haben das Racing verbessert. Die Fahrer können nun näher an den Vordermann herankommen. Natürlich wird es nie perfekt sein, wenn es sich um Autos mit Flügeln handelt, dann verliert man immer abtrieb, wenn man hinter einem anderen Auto ist. Aber es war ein Schritt in die richtige Richtung», ergänzt der Südtiroler.

«Natürlich gibt es immer Dinge, die man verbessern kann. Deshalb denke ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, aber weiter daran arbeiten müssen. Ganz generell sind die Rennen aber unterhaltsamer geworden. Viele Leute schauen sich die Formel-1-Rennen an, weil da überall im Feld gekämpft wird. Und ich denke, in dieser Hinsicht waren die Regeländerungen ein guter Fortschritt», betont Steiner.

Formel-1-WM-Kalender 2023

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format