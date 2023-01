Carlos Sainz (Ferrari): «Eine unglaubliche Erfahrung»

​Ferrari-Fahrer Carlos Sainz hat das neue Jahr in der Wüste von Saudi-Arabien begonnen – bei der Dakar-Rallye, wo sein Vater gleichen Namens mitfährt. Sainz junior über die Dakar und die GP-Saison 2023.

Das Motorsportjahr 2023 begann für den 28-jährigen Carlos Sainz nicht in Maranello bei seinem Ferrari-Team, sondern im fernen Saudi-Arabien: Sainz wollte sehen, wie sich sein Vater Carlos Sainz senior bei der Rallye Dakar schlägt.

Sainz kam dabei dem Audi seines Papas ein wenig zu nahe, das setzte einen Rüffel von den Regelhütern des Autosport-Weltverbands FIA. Zum Dakar sagte der WM-Fünfte von 2022 gegenüber den Kollegen der italienischen Sky: «Ich konnte einen Teil der Rallye im Hubschrauber verfolgen, das war eine unglaubliche Erfahrung. Klar hatte ich mich auch früher über die Dakar informiert, aber ich war zuvor nie vor Ort.»

«Ich wollte das alles mal sehen nicht nur, weil mein Vater mitfährt. Ich interessiere mich seit 15 Jahren für die Dakar. Ob ich selber mal mitfahren will? Derzeit habe ich dazu keine Zeit, aber in Zukunft – wer weiss? Die Dakar fasziniert mich sehr.»



Natürlich ist der Sieger des Silverstone-GP 2022 auch auf die kommende GP-Saison mit Ferrari angesprochen worden. «Wir hoffen auf ein gutes Jahr. Ich verfolge den Bau des neuen Autos seit Monaten, und ich habe mich auch schon mit dem neuen Teamchef Fred Vasseur unterhalten. Wie stark wir sein werden, das hängt alles von der Konkurrenz ab. Nach den Wintertests werden wir mehr wissen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format