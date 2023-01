Nach Skandal um FIA-Rennchef Masi: System bleibt

​Nach dem kontroversen WM-Finale von Abu Dhabi 2021 zwischen Hamilton und Verstappen verliess Rennleiter Michael Masi den Autosport-Weltverband FIA. Er wurde durch ein Duo ersetzt. Und das bleibt so.

Der Autosport-Weltverband FIA verkündete am 17. Februar 2022: Formel-1-Rennleiter Michael Masi ist entmachtet. Masi hatte das Vertrauen vieler Wettbewerber verloren, nach dem kontroversen WM-Finale von Abu Dhabi 2021 zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. In der langen Nacht von Abu Dhabi lief Einiges schief. Da konnte die FIA nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Masi wurde von der FIA durch den Deutschen Niels Wittich und den Portugiesen Eduardo Freitas ersetzt. Im Juli bestätigte der Verband: Masi arbeite nicht weiter für die FIA und kehre nach Australien zurück. Im gleichen Monat enthüllte Michael Masi verstörende Details über Todesdrohungen.

Die Arbeit von Niels Wittich und Eduardo Freitas verlief nicht reibungslos: In Japan und Singapur tauchten Kranwagen neben der Bah auf, obschon sich noch Rennwagen auf der Bahn befanden; in Texas protestierte Haas gegen die Rivalen von Alpine und Red Bull Racing, doch es entstand ein Durcheinander um das korrekte Abwicklungsprozedere, denn die FIA informierte Haas falsch in Sachen Protestfristen.

Viele Fahrer haben 2022 betont, sie würden aus Gründen der Kontinuität lieber zurück zu einem Rennleiter. Aber das wird gemäss des FIA-Präsidenten Mohammed Ben Sulayem nicht passieren. Der 61-Jährige erklärte im Rahmen einer Medienrunde bei der Dakar-Rallye zu diesem Thema: «Es geht nicht, dass wir nur einen Rennleiter haben und uns auf ihn verlassen müssen. Schon gar nicht in der populärsten Rennserie. Was ist, wenn ihm etwas passiert? Wir stecken in einem Ausbildungsprozess für Rennkommissare und Rennleiter.»

Ben Sulayem geht nicht darauf ein, ob Niels Wittich und Eduardo Freitags auch 2023 als Formel-1-Rennleiter arbeiten werden.



Was Michael Masi angeht, so sagt der FIA-Chef: «Die FIA zu verlassen, war ganz alleine seine Entscheidung. Ich stand die ganze Zeit mit ihm in Kontakt. Damals sind Fehler passiert, und ich hatte den starken Eindruck, dass er nicht weitermachen wollte, vor allem vor dem Hintergrund von Hetze und Gift in den sozialen Netzwerken.»



«Das Gleiche ist im vergangenen Jahr der FIA-Rennkommissarin Silvia Bellot passiert, und auch ich selber erhielt Drohungen oder Forderungen, ich müsse gefälligst das Ergebnis von Abu Dhabi rückgängig machen. Ernst habe ich das nicht genommen. Was wir hingegen in Sorge betrachten – die Verrohung und das viel zu oft toxische Klima der sozialen Netzwerke. Hier müssen wir etwas unternehmen. Ich bin überzeugt: Wenn wir nicht versuchen, Hass im Internet entschlossen entgegenzutreten, dann entsteht ein Schaden, der nicht zu reparieren ist.»





Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format