Lewis Hamilton: Härtester Gegner ist nicht GP-Pilot

​Wen erachtet der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton als seinen erbittertsten Rivalen? Überraschung: Es ist nicht Max Verstappen und auch nicht sein Mercedes-Stallgefährte George Russell.

Die alte Faustregel im Motorsport hat weiter Bestand: Der erste Gegner jedes Rennfahrers ist der eigene Stallgefährte. Da tat sich Formel-1-Superstar Lewis Hamilton 2022 schwer, wie der Vergleich mit dem 24-jährigen George Russell zeigt.

Lewis Hamilton gegen George Russell

Quali-Duelle: 13:9

Beste Rennrunden: 2:3

Top Ten-Platzierungen: 19:20

Top Five-Platzierungen: 15:19

Podestplätze: 9:8

Siege: 0:1

Rennduelle (nur bei Zielankünften): 9:10

Punkte: 240:275

WM-Ränge: 6. und 4.

Für die meisten Fans steht fest: Der härteste Gegner von Lewis Hamilton ist Max Verstappen. Ihr WM-Duell 2021 war atemberaubend, und auch 2022 sind sich der Engländer und der Niederländer ein paar Mal in die Quere gekommen.

In einem Video des Formel-1-Rennstalls Mercedes enthüllt nun der inzwischen 38-jährige Hamilton, wer wirklich sein unerbittlichster Gegner ist – und es handelt sich nicht um einen Grand-Prix-Piloten!

Der 103-fache GP-Sieger Hamilton erzählt, natürlich mit Augenzwinkern: «Ich spiele seit vielen Jahren das Computer-Spiel Gran Turismo, und manchmal in der Weihnachtszeit gehe ich anonym online und fahre dort gegen andere Gamer.»

Hamilton arbeitete vor einigen Jahren mit den Herstellern des Spiels Gran Turismo Sport zusammen, um den Spielern einen Blick hinter die Kulissen seiner Fahrtechnik zu erlauben. Er stellte sich auch für Interviews mit den Gamern zur Verfügung.



Lewis sagt nun weiter: «Das Lustige dabei ist – da war jetzt an den Feiertagen ein Teilnehmer, der mit meinem Namen auftauchte. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob unter LH, Lewis, Lewis GB oder etwas mit der 44, jedenfalls riss der mich ständig aus den Rennen! Ich fand das zum Kugeln, denn er hatte natürlich keine Ahnung, gegen wen er da angetreten ist.»



In Grossbritannien haben nun verschiedene Internetseiten diesen Gamer dazu aufgerufen, sich zu melden. Bislang ohne Erfolg.





Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format