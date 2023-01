Präsentationen 2023: Red Bull Racing macht den Anfang

Immer mehr Teams geben ihre Präsentationstermine ihrer GP-Autos für die diesjährige Saison bekannt. Den Anfang macht bisher Red Bull Racing. Die Weltmeister enthüllen den Dienstwagen von Max Verstappen in New York.

Acht der zehn Formel-1-Teams haben bisher bekanntgegeben, wann sie ihre neuen GP-Renner für dieses Jahr erstmals in der Öffentlichkeit zeigen, wobei sich Williams und AlphaTauri darauf beschränken, die Lackierung an einem Showcar zu präsentieren. Den Anfang machen bisher die Weltmeister von Red Bull Racing.

Der Rennstall aus Milton Keynes wählte für die Präsentation den gleichen Ort wie das Schwesternteam aus Faenza, das den GP-Renner von Nyck de Vries und Yuki Tsunoda am 11. Februar in New York enthüllt. Bereits in der Woche davor lässt Red Bull Racing die Hüllen fallen, das Team von Champion Max Verstappen wird den neuen Dienstwagen des Niederländers bereits am 3. Februar zeigen.

Die letztjährigen Hauptgegner von Red Bull Racing lassen sich mehr Zeit: Ferrari präsentiert den neuen Dienstwagen von Charles Leclerc und Carlos Sainz am 14. Februar in Maranello. Einen Tag später zieht Mercedes nach und zeigt das Auto von George Russell und Lewis Hamilton in Silverstone.

Tags darauf ist Alpine dran, die Franzosen präsentieren den GP-Renner von Pierre Gasly und Esteban Ocon am 16. Februar in London. Spätestens am 23. Februar bekommen die Fans alle GP-Autos für die Saison 2023 zu sehen, denn dann beginnen die dreitägigen Vorsaison-Testfahrten auf dem Wüstenkurs von Bahrain. Eine Woche später erfolgt dann der Saisonauftakt.

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format