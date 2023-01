Lewis Hamilton: Nette Abschiedsworte an James Vowles

Nachdem das Williams-Team die Verpflichtung des langjährigen Mercedes-Chefstrategen James Vowles als neuen Teamchef bekanntgegeben hat, haben beide Silberpfeil-Piloten auf die Neuigkeit reagiert.

Zusammen mit Mercedes hat James Vowles viele Erfolge gefeiert. Der Brite war als Chefstratege der Silberpfeile ein wichtiger Teil des Werksteams, mit dem er acht Konstrukteurstitel und sieben WM-Titel gefeiert hat. Dennoch wird er künftig für die Konkurrenz tätig sein – als Nachfolger von Jost Capito wird er am 20. Februar bei Williams den Posten des Teamchefs übernehmen, wie der Traditionsrennstall am Freitag mitteilte.

Auf die Ankündigung reagierte nicht nur Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff, auch dessen Schützlinge Lewis Hamilton und George Russell äusserten sich zur Neuigkeit. Hamilton schrieb in den sozialen Medien: «Ich bin sehr stolz und dankbar, in den vergangenen zehn Jahren mit James zusammengearbeitet zu haben.»

«Zusammen haben wir mehr als 80 GP-Siege und insgesamt 15 WM-Titel gewonnen. Dies ist ein großartiger Schritt und ich könnte mich nicht mehr für ihn freuen», betont der siebenfache Weltmeister. «Wir alle müssen uns verändern, um voranzukommen, und ich bin zuversichtlich, dass er Williams konkurrenzfähiger machen wird. Es gibt niemanden, der diese Rolle mehr verdient hätte.»

Russell erklärte angesichts des berühmten Funkspruchs von Vowles: «James, hier ist George.» Und auch er gratulierte Vowles zur neuen Rolle: «Herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Rolle, die du dir wirklich verdient hast. Ich danke dir für alles, was du für Mercedes getan hast und für die Unterstützung, die du mir auf meinem Weg gegeben hast. Wir sehen uns in Bahrain.»

