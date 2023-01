Lewis Hamilton: Neuer Vertrag für 400 Millionen Euro?

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton (38) verhandelt mit Mercedes über einen neuen Vertrag. Das kommende Abkommen geht weit über seine Tätigkeit als Rennfahrer hinaus.

Vor kurzem hat die kanadische Rating-Agentur DBRS Morningstar eine Liste erstellt über die Sportler mit dem höchsten Einkommen pro Jahr. Auf Rang 7 liegt Lewis Hamilton mit angeblich 53,7 Millionen Euro.

Der 103-fache GP-Sieger hat klargemacht: «Ich werde weitermachen.» Gemäss Mercedes-Teamchef Toto Wolff wird der heutige, bis Ende 2023 währende Vertrag noch in diesem Winter vorzeitig verlängert.

Natürlich spekulieren die Fans auf den sozialen Netzwerken seither darüber, wie lange der inzwischen 38 Jahre alte Engländer wohl weitermachen werde, und was wird der Brite wohl verdienen?

Das wollen die Macher des auf Sport und Wirtschaft spezialisieren Portals Sportune herausgefunden haben: Sie behaupten, dass Hamilton ein Zweijahresvertrag vorliege (2024/2025), für angeblich 45 Millionen Euro pro Jahr. Dazu gäbe es einen Bonus von 25 Millionen für weitere WM-Titel.

Aber dieses neue Abkommen geht über einen herkömmlichen Vertrag zwischen einem Rennstall und einem Formel-1-Piloten hinaus. Denn Hamilton, so Sportune weiter, verlange auch, dass sich Mercedes bei «Mission 44» einbringe, seiner Stiftung für mehr Chancengleichheit und zur Förderung unterrepräsentierter Gruppen.



Es sei weiter davon die Rede, dass Lewis Hamilton über seine Karriere als Grand-Prix-Rennfahrer hinaus Mercedes-Botschafter bleibe, für angebliche 25 Millionen Euro im Jahr und für eine Laufdauer von mindestens zehn Jahren.



Dies alles summiere sich auf einen Vertrag, der rund 400 Millionen Euro wert sei. Mercedes bezieht grundsätzlich keine Stellung zu Mutmassungen über Verträge. Was keine Spekulation ist: Lewis Hamilton investiert viel eigenes Geld in verschiedene Hilfsprojekte. So soll der Mercedes-Star gemäss der Sunday Times im Jahr 2022 rund 22,5 Millionen Euro gestiftet haben.





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format