Toto Wolff (Mercedes): Dämpfer für Lewis Hamilton

​Formel-1-Superstar Lewis Hamilton will 2023 einen erneuten Anlauf auf sein grosses Ziel nehmen – achter Fahrer-WM-Titel. Sein Mercedes-Teamchef Toto Wolff hält den Ball flach.

Mit dem Fallen der Zielflagge beim WM-Finale von Abu Dhabi 2022 war klar: Erstmals in seiner Karriere als Autorennfahrer hat Lewis Hamilton kein Rennen gewonnen.

Der 103-fache GP-Sieger sagte im Mittleren Osten: «Ich habe bis zum Schluss fest daran geglaubt, dass ich vielleicht noch eine Chance haben würde. Es ist wichtig, dass man in schwierigen Zeiten die Hoffnung nicht fahren lässt, die Ärmel hochkrempelt und weiterschuftet.»

«Ich muss mir nichts vorwerfen. Aber für mich fasst dieses letzte Rennen das ganze Jahr sehr schön zusammen. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Gewiss wäre es schön gewesen, meine Serie fortzusetzen. Aber seien wir mal ehrlich – ein Sieg wäre ohnehin nicht genug gewesen.»

«Dieses Jahr war so schwierig. Als wir erstmals unter die besten Fünf kamen, fühlte es sich für uns wie ein Sieg an. Als wir es erstmals aufs Podest schafften, fühlte es sich wie ein Sieg an. Zweite Ränge fühlten sich wie Siege an. Du musst dich an die positiven Gefühle klammern.»

Die Frage ist: Wie geht das 2023 weiter? Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist klug genug, den Ball flach zu halten. Nach einer überaus schwierigen Saison weiss der Österreicher – es wäre völlig falsch, den Fans etwas vormachen zu wollen.

Der Wiener dämpft die Erwartungen, auch jene von Lewis Hamilton: «Wir glauben verstanden zu haben, wieso wir nicht die Ergebnisse erreicht haben, die wir wollten. Aber wir werden erst bei den Testfahrten wissen, wo wir stehen. Und eines muss klar sein – wenn du im Schnitt eine halbe Sekunde Rückstand hast auf tolle Gegner wie Red Bull Racing oder Ferrari, dann musst du auch damit rechnen, mit einem Rückstand in die neue Saison zu gehen.»

«Klar sind wir wild entschlossen, wieder an die Spitze zu kommen. Aber ich finde, wir müssen auch realistisch bleiben. Wir glauben daran, dass unser Rennwagenkonzept mehr Potenzial bietet. Aber wir nehmen nichts als selbstverständlich, und wir sind uns dessen bewusst, dass beim Saisonstart der Abstand auf unsere Gegner so gross sein könnte wie beim WM-Finale 2022.»





Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format