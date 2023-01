Lando Norris: Lieber im Kart als auf dem Bike

McLaren-Star Lando Norris blickt auf dem Weg zur Kart-Strecke auf die Anfänge seiner Karriere zurück und erzählt, dass er zunächst auf zwei Rädern unterwegs war – doch ein Unfall änderte alles.

Nach vier Formel-1-Jahren mit dem McLaren-Team übernimmt Lando Norris in diesem Jahr im Traditionsteam aus Grossbritannien die Rolle des erfahrenen Piloten. Denn seine fünfte Saison im Papaya-Renner bestreitet der 23-jährige Engländer an der Seite von Oscar Piastri.

Den Zweikampf auf der Strecke hat das Duo schon hinter sich, wie das neueste YouTube-Video des Teams zeigt. Darin ist zu sehen, dass Norris mit Performance-Ingenieur Jose Manuel Lopez, Strategie-Chef Randy Singh und Strategie-Experte Chris Lark auf die Kart-Piste geht. Zum Quartett gesellt sich auch Piastri, der einen Sieg des Routiniers aber nicht verhindern kann.

Auf dem Weg zur Strecke erzählt Norris, dass er sechs oder sieben Jahre jung war, als er mit dem Kartfahren begann. Zuvor gab der Brite aber schon auf dem Bike Gas. «Heutzutage beginnen die Kinder schon im Alter von drei, vier Jahren mit dem Kartfahren. Ich war zuvor auf Bikes unterwegs. Doch dann hatte ich einen grossen Crash und hörte für eine Weile auf.»

Nach der Pause entdeckte der WM-Siebte des Vorjahres seine Liebe zum Kartfahren: «Wir schauten uns dann ein Kartrennen an und ich wollte es wirklich ausprobieren. Und sobald ich das tat, gefiel es mir besser als auf dem Motocross-Bike zu sitzen.» Dies, obwohl er nicht von Anfang an eine gute Figur machte, wie er auf die entsprechende Frage gesteht: «Ich war anfangs nicht schlecht, aber definitiv auch nicht gut. In den ersten vier Jahren habe ich nur ein Rennen gewonnen.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format