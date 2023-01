Felipe Massa zu Alonso: «Mein härtester Teamkollege»

Der frühere GP-Pilot Felipe Massa wirft einen Blick zurück auf seine Stallgefährten und erklärt, warum es besonders schwierig war, mit dem zweifachen Weltmeister Fernando Alonso zusammenzuarbeiten.

Vier Jahre lang fuhr Felipe Massa bei Ferrari an der Seite von Fernando Alonso und der Brasilianer hatte zwischen 2010 und 2013 keine leichte Zeit als Nebenmann des ehrgeizigen und selbstbewussten Asturiers. Dies erklärte Massa kürzlich in einem Interview mit «swiatwyscigow.pl». Darin erinnerte er sich an verschiedene Stallgefährten seiner Karriere zurück.

Massa erklärte, dass sowohl das Team als auch er selbst vom teaminternen Duell beeinflusst wurden. Auf die Frage, ob der 41-jährige Spanier sein schwierigster Teamkollege sei, antwortete der der gleichaltrige Rennfahrer aus São Paulo: «Ja, das war sicherlich so.»

Gleichzeitig räumte der elffache GP-Sieger ein: «In erster Linie war er ein überragender Rennfahrer, da kann man nichts sagen. Aber es war ziemlich schwierig, mit ihm zusammen in einem Team zu arbeiten.»

«Das Team war in zwei Hälften geteilt», erinnert sich der 269-fache GP-Teilnehmer,der sich nach der Saison 2017 aus dem GP-Zirkus verabschiedet hat. «Und es war weder für die Resultate des Teams noch für meine eigenen Ergebnisse gut. Und ich fühlte mich nicht stark genug, um das Team dazu zu bringen, auf mich zu hören. Es war ziemlich hart. Aber ich habe dadurch auch einiges gelernt.»

