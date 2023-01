Nico Hülkenberg (Haas): Eine ganz andere Perspektive

​Mit 35 Jahren und der Erfahrung von 181 WM-Läufen kehrt Nico Hülkenberg in die Formel-1-Startaufstellung zurück. Der Deutsche findet: «Die Pause hat mir gut getan. Aber mir fehlte der Kick.»

Eigentlich ist die Rückkehr von Nico Hülkenberg gar keine, denn der Emmericher war nie weg: Ende 2019 fand er in der Formel 1 keinen Arbeitgeber mehr für eine volle Saison, 2020 sprang er bei Racing Point für Sergio Pérez und Lance Stroll ein, als der Mexikaner und der Kanadier wegen Corona nicht einsatzfähig waren. 2022 das Gleiche beim inzwischen in Aston Martin umbenannten Rennstall aus Silverstone, dieses Mal als Reservist für Sebastian Vettel.

Mitte November 2022 stand fest: Rennstallbesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner ersetzen Mick Schumacher durch Hülkenberg, als Stallgefährte des Dänen Kevin Magnussen.

Hülkenberg, WM-Siebter von 2018, findet: «Ich kann nicht für andere Fahrer sprechen, aber mir hat die Pause gut getan. Die Saison 2019 lief nicht gut, und ich fühlte, dass ich eine Auszeit benötige. Manchmal kann es ganz hilfreich sein, mal einen Schritt zurück zu machen, da bekommst du eine ganz andere Perspektive.»

«Es ist so viel passiert in meinem Leben. Ich habe geheiratet, wir sind Eltern geworden. Gleichzeitig fühlte ich mich durch den Job des Ersatzfahrers nie abgehängt. Natürlich ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn du nicht jeden Tag im Auto sitzt. Das war viel entspannter als das Tagesgeschäft des GP-Piloten. Aber je länger das dauerte, desto mehr merkte ich – mir fehlt dieser Kick.»

Hülkenberg hat in jeder Meisterschaft, in welcher er angetreten ist, den Titel geholt – ausser in der Formel 1. Um genau zu sein, gibt es keinen Fahrer, der so viele Grands Prix bestritten hat, ohne je auf dem Podest gestanden zu haben. Bereut der Le Mans-Sieger von 2015 etwas? «Nachher bist du immer schlauer», gibt Nico zur Antwort. «Gewiss, einige Dinge würde ich heute anders machen. Aber ich bin keiner, der über Vergangenem brütet.»



«Wenn du wie erwähnt diesen Schritt zurück getan hast und einen etwas anderen Blickwinkel erhältst, dann gibt es natürlich einige Dinge, die du anders machen wirst. Ins Detail will ich da nicht gehen, das ist mir zu persönlich. Fakt ist: Es gab einige verpasste Gelegenheiten, und die haben verhindert, dass mir der Schritt zu einem Top-Team gelungen ist.»



«Letztlich aber ist es so: Es hat gute Gründe, wieso mich Haas unter Vertrag nehmen wollte. Sie glauben, dass ich noch immer aus dem richtigen Holz geschnitzt bin.»





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format