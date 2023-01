Mark Webber: «Piloten müssen Rennen fahren»

Der frühere GP-Pilot Mark Webber ist mittlerweile als Manager von Oscar Piastri im Fahrerlager unterwegs. Der Australier verriet unlängst, warum sich sein Schützling für den GP-Aufstieg mit McLaren entschied.

Eigentlich gehörte Oscar Piastri zur Nachwuchstruppe von Alpine, doch den Formel-1-Einstieg wird der junge Rennfahrer aus Melbourne nicht mit der französischen Mannschaft, sondern mit dem McLaren-Team aus Woking bestreiten. Denn die Alpine-Verantwortlichen wollten den 21-Jährigen zunächst bei Williams platzieren und mit Esteban Ocon und Fernando Alonso weitermachen.

Letzterer hatte aber andere Vorstellungen über die nötige Vertragsdauer und deshalb entschied er sich letztlich, bei Aston Martin die Nachfolge von Sebastian Vettel zu übernehmen. Alpine reagierte schnell und verkündete die Beförderung von Piastri zum Stammpiloten für die Saison 2023. Doch der Ausnahmekönner dementierte den entsprechenden Vertragsabschluss.



Denn er hatte sich bereits mit McLaren geeinigt. Weil die Franzosen es verpasst hatten, Piastri zum Vertragsabschluss zu bewegen, und sich darauf verliessen, dass er bleiben würde, hatten sie auch keine Chance, seinen Verbleib zu erzwingen, obwohl sie es vor dem entsprechenden FIA-Schlichtungsgremium für Vertragsstreitigkeiten – letztlich erfolglos – versuchten.

Piastri entschied sich aus gutem Grund für die britische Mannschaft, wie sein Manager Mark Webber dem Kollegen von «Speedcafe» erklärte. «Natürlich dachte er daran, dass er Daniel Ricciardo ersetzen wird, aber er wusste, wenn er es nicht tun würde, dann wäre es ein anderer Pilot.»

«Er hätte bereits 2022 fahren sollen, und das machte den Unterschied. Denn er absolvierte nur ein paar Tests, aber Piloten müssen Rennen fahren – und das hat ihn getroffen. McLaren wollte ihn und das stand an erster Stelle. Das macht viel aus, es ist wichtig, dass man dich will und offen und klar über die Pläne spricht», betont der frühere GP-Star.

Piastri selbst sagt: «Ich hoffe, dass wir ein gutes Ergebnis in Bahrain einfahren werden. Ich persönlich will einfach wo viel wie möglich lernen. Es wäre ein Bonus, wenn wir dabei noch ein paar gute Resultate erzielen. Ich denke, es gibt noch viel für mich zu lernen. Wenn ich alles so gut wie möglich mache und so viel wie möglich lerne, sollten sich die guten Ergebnisse einstellen. Ich will also alles richtig machen, gut starten und sicherstellen, dass ich auch ein bisschen Spass haben werde.»

Oscar Piastri wird in Bahrain für das McLaren-Team seinen ersten GP-Einsatz bestreiten.

