Kimi und Minttu Räikkönen: Familienzuwachs

​Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen und seine Ehefrau Minttu verkünden es via Instagram: Sohn Robin Ace Matias (8) und Tochter Rianna Angelina Milana (5) erhalten ein Schwesterchen.

Familienzuwachs beim langjährigen Formel-1-Fahrer Kimi Räikkönen und seiner Gattin Minttu: Der F1-Weltmeister von 2007 und die ehemalige Flugbegleiterin werden wieder Eltern.

Auf dem gemeinsamen Instagram-Account schreibt Minttu: «Oh, Baby Girl, du bekommst schon so viel Liebe. Wie können es kaum erwarten, in ein paar Monaten das jüngste Mitglied unserer Familie zu treffen.»

Erst vor kurzem hatten sich der 21-fache GP-Sieger Räikkönen und seine Frau auf Instagram zu Wort gemeldet, um den ersten Kart-Sieg des kleinen Robin zu verkünden.

Die wilden Jahre von Kimi Räikkönen, im Geiste eher ein Racer aus den 1960er oder 1970er Jahren, sind vorbei. Schon nach der Geburt von Robin war klar – der «Iceman» geht in seiner Rolle als Papa völlig auf.

«Seit Kimi Vater geworden ist, ist er sehr viel entspannter und sanfter geworden», schwärmte seine Ehefrau damals im Gespräch mit dem Magazin «Kauneus & Terveys».



«Kimi steht voll und ganz zu seiner Familie und denkt immer an uns. Bei der Arbeit mag er egoistisch und hart erscheinen, doch zuhause ist er sehr warmherzig und einfach wunderbar. Er ist auch glücklich, wenn wir am Rennplatz dabei sind, aber als Mutter mit einem kleinen Kind erfordert jede Reise sehr viel Planung und Organisation.», erzählte die Brünette.



Und Minttu offenbarte damals auch, dass der Kinderwunsch des Iceman durch die Geburt von Söhnchen Robin noch nicht gestillt wurde: «Kimi will noch mehr Kinder haben. Wenn es nach ihm ginge, dann würde er gleich wieder Vater werden. Ich würde auch gerne ein zweites Kind haben, wenn nur die Schwangerschaft nicht so viele negative Seiten hätte. Aber wir sind uns einig, dass der Altersunterschied zwischen unseren Kindern nicht zu gross sein darf.»



Nach Robin im Januar 2015 kam dann Rianna im Mai 2017 auf die Welt.





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format