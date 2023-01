Fred Vasseur (Ferrari): «Aber das ist doch ein Witz»

​Der neue Ferrari-Teamchef Fred Vasseur kann nur den Kopf schütteln darüber, was über die berühmteste Scuderia der Welt so alles verbreitet wird. Der Franzose bleibt lieber auf dem Teppich.

Kurz nach dem Jahreswechsel geisterte durch die italienischen Medien: Die Motorentechniker von Ferrari hätten auf einen Schlag 30 zusätzliche PS gefunden. Ganz zu schweigen von stattlichen Fortschritten in Sachen Aerodynamik, mit einem komplett neuen Ansatz. Und davon, dass der 2023er Ferrari so leicht gebaut sei, dass die Italiener sogar mit Ballast arbeiten könnten. 2022 waren die meisten neuen GP-Renner übergewichtig.

Fakt ist: Ferrari hatte schon mit dem Motor für 2022 einen eindrucksvollen Schritt nach vorne getan, allerdings gab der damalige Teamchef Mattia Binotto zu: «Das ging auf Kosten der Standfestigkeit.»

Inzwischen hat der neue Ferrari-Teamchef Fred Vasseur seine ersten Pressekonferenz hinter sich, und natürlich ist der 54-jährige Franzose auf den angeblich wundervollen Leistungsfund angesprochen worden. Vasseur trocken: «Ich weiss nicht, woher diese Zahlen kommen, aber das ist doch ein Witz.»

«Wir haben zwar Fortschritte erzielt, aber die beziehen sich eher auf das Thema Zuverlässigkeit. Ausreichende Motorleistung war nie das Problem, die Standfestigkeit schon, also mussten wir da handeln. Im Test sieht das gut aus, wie es dann auf der Rennstrecke sein wird, das ist wieder eine andere Frage.»

«Denn nicht nur Ferrari musste mit den neuen Autos erkennen – die ganzen Vibrationen und die Hüpfbewegungen des Autos, das alles setzt den Rennwagen zu. Wir werden ein klareres Bild erst in Bahrain erhalten.»





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format