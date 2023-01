Ferrari: Neue Verträge mit Leclerc und Sainz auf Eis

​Die Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz sind beide bis Ende 2024 unter Vertrag. Der neue Teamchef Fred Vasseur sieht keinen Anlass zur Eile für eine vorzeitige Vertragsverlängerung.

Das kam selbst für Ferrari überraschend: 2019 unterzeichnete der Monegasse Charles Leclerc einen Fünfjahresvertrag beim berühmtesten Rennstall der Welt, mit einer Laufzeit bis Ende 2024. Was Charles damals nicht wissen konnte – Ferrari musste am Motor Änderungen vornehmen, auf Befehl des Autosport-Weltverbands FIA, 2020 und 2021 blieben die Italiener ohne GP-Sieg.

Carlos Sainz wurde zur Saison 2021 hin Nachfolger von Sebastian Vettel. Sein Abkommen wurde im April 2022 vorzeitig verlängert, ebenfalls auf Ende 2024. Die Frage ist: Wie geht es dann weiter?

Viele Tifosi träumten davon, dass eines Tages Mick Schumacher wie sein Vater Michael für Ferrari fahren würde. Aber daraus wurde nichts. Der junge Schumacher schied aus der Ferrari-Akademie aus und ist heute Reservefahrer bei Mercedes-Benz.

Und Mattia Binotto, der davon gesprochen hatte, Schumacher zu befördern, ist inzwischen selber nicht mehr bei Ferrari, er wurde als Teamchef ersetzt durch Fred Vasseur.

Der Franzose zeigt in seinen ersten Tagen bei Ferrari Sinn für praktisches Handeln. Angesprochen auf die mittelfristige Besetzung von Ferrari sagt er: «Dieses Thema liegt derzeit bei uns nicht auf dem Tisch. Und es wäre gewiss kein guter Anfang der Arbeit hier gewesen, wenn wir mit den Fahrerverträgen begonnen hätten»

«Wir sind ganz darauf konzentriert, in der kommenden Saison die bestmöglichen Ergebnisse einzufahren. Was die Piloten angeht, so sehe ich das ein wenig wie bei einer Ehe – wenn die Partner happy sind, dann geht es weiter. Fahrerverträge haben derzeit keine Priorität. Das Verhältnis zu den Piloten ist gut, und wir haben genügend Zeit, um später darüber zu sprechen.»





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format