Nikita Mazepin (Ex-Haas): So läuft sein Comeback

​Vor knapp einem Jahr verlor der Russe Nikita Mazepin seinen Stammplatz beim Grand-Prix-Rennstall von Gene Haas. Jetzt kehrt der 23-jährige Moskauer auf die Rennstrecken zurück.

Im Februar 2022 bestätigte der US-amerikanische Rennstall des Werkzeugmaschinen-Herstellers Gene Haas die Trennung von Sponsor Uralkali und vom Rennfahrer Nikita Mazepin – wegen des Einmarschs von Russland in die Ukraine.

Der Rennfahrer beteuerte danach mehrfach, wie ungerecht diese Trennung sei, entsprechende Gerichtsverfahren laufen. Monatelang wurde es sehr still um Nikita. Im Spätsommer 2022 wurde dann bekannt, dass Mazepin eine Event-Agentur gegründet hat.

Der 23-Jährige Moskauer besuchte das Formel-1-WM-Finale von Abu Dhabi 2022, im Anschluss daran meldete er sich auf Instagram mit einem verstörenden Post.

Mazepin hat wiederholt betont, dass er seine Rennkarriere nicht als abgeschlossen ansehe. Im Dezember 2022 sagte er beim russischen Motorsport-Portal Championat: «Ich plane den Einsatz bei Rennen ausserhalb von Russland. Ich hoffe, ich kann mehr dazu im kommenden Januar erklären.»

Das ist nun geschehen: «Ich freue mich sehr bekanntgeben zu dürfen – ich trete in den Asian Le Mans Series an.»



Mazepin fährt dabei für das Team 99 Racing mit einem LMP2-Rennwagen des Typs Oreca 07, an der Seite des Engländers Ben Barnicoat und des Portugiesen Felix Porteiro.



Die Asian Le Mans Series 2023 umfassen im Februar 2023 vier Vierstunden-Rennen, in Dubai (11./12.) und in Abu Dhabi (18./19.).



Mazepin: «Zusammen mit meinen Stallgefährten hoffe ich auf eine tolle Erfahrung im Sport, den ich so liebe.»



99 Racing-Sportchef Dan Hodder: «Das ist für Nikita eine Gelegenheit, etwas Neues im Rennsport auszuprobieren, in einem Umfeld, das etwas entspannter ist als die Formel 1. Wir können sein Verlangen und seine Hingabe sehen, um sofort konkurrenzfähig zu sein.»



Noch immer glaubt Nikita, dass er eines Tages wieder in der Formel 1 antreten kann: «An meinem letzten Testtag damals in Spanien war ich schneller als Mick Schumacher. Ich hatte mir schon einen Plan zurecht gelegt, wie ich ihn über die ganze Saison gesehen schlagen kann. Wer weiss, ob das geklappt hätte.»





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format