Erste Bilder: Haas-Farben 2023 von Nico Hülkenberg

​Der US-amerikanische Rennstall Haas F1 zeigt erste Bilder vom Design des 2023 GP-Autos von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen. Grosser Auftritt für Titelsponsor Moneygram.

Haas F1 hat am 31. Januar 2023 gezeigt, in welchen Farben der Deutsche Nico Hülkenberg und der Däne Kevin Magnussen in die neue Formel-1-Saison gehen. Die Amerikaner haben erste Computer-generierte Bilder von der neuen Rennwagenbemalung veröffentlicht, in rot, weiss und schwarz.

Neben der Werbung für die Werkzeugmaschinen von Rennstallbesitzer Gene Haas steht Hauptsponsor MoneyGram im Zentrum. Das Finanzunternehmen aus Dallas in Texas (Umsatz 1,4 Milliarden Dollar, 2500 Mitarbeiter) ist nach eigenen Angaben mit 430.000 Verkaufsstellen in mehr als 200 Staaten weltweit tätig.

Teambesitzer Gene Haas: «Das ist ein aufregender Tag für uns und MoneyGram. Wir wollen den Schwung von 2022 in die neue Saison mitnehmen und regelmässiger punkten. Ich glaube, mit Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen haben wir dazu die richtigen Fahrer.»

MoneyGram-CEO Alex Holmes sagte zum Einstieg bei Haas: «Wir sehen das als phänomenale Gelegenheit, mit einem aufstrebenden Rennstall zu arbeiten, in einer Formel 1, die vor allem hier in Amerika einen Boom erlebt. Es gibt keine bessere Plattform als die Königsklasse, um MoneyGram bekannter zu machen. Wir bieten die schnellste Art, Geld weltweit zu versenden, da lag eine Kooperation mit dem schnellsten Sport auf der Hand. Ich finde, das neue Design passt hervorragend zu unserer Zusammenarbeit.»

Haas-Teamchef Günther Steiner meinte: «Ein US-amerikanischer Hauptsponsor für ein US-amerikanisches Team, besser geht es nicht. Die Gespräche begannen Anfang Sommer 2022, wir haben einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet. MoneyGram wird es uns erlauben, mehr zu investieren und die Budget-Obergrenze der Formel 1 zu erreichen. Mir gefallen die neuen Farben sehr gut, das wirkt frischer und moderner als zuvor.»



MoneyGram ist der erste Haas-Titelsponsor nach dem Affentheater um Rich Energy und der Trennung von Uralkali Anfang 2022.



Der neue Rennwagen vom Typ VF-23 wird am 11. Februar in Silverstone für eine kurze Erprobung auf die Bahn gehen und dann bei den Formel-1-Wintertests ab 23. Februar in Bahrain zu sehen sein.





Formel 1 2023

Präsentationen

31. Januar: Haas F1 im Internet

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet

07. Februar: Alfa Romeo in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format