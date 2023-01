Haas-Teamchef Günther Steiner: Der nächste Schritt

​Als der Unternehmer Gene Haas in die Formel 1 einstieg, sagte er: «Wir wollen mittelfristig den Top-Teams auf die Nerven gehen.» Teamchef Günther Steiner spricht über die Zielsetzung 2023.

Als erstes Formel-1-Team hat «Haas F1» am 31. Januar gezeigt, in welchen Farben die neue GP-Saison in Angriff genommen wird. Seit 2016 sind die Amerikaner in der Königsklasse vertreten. So ganz nach Plan von Rennstallgründer Gene Haas hat das seither nicht geklappt.

Der inzwischen 70-jährige Unternehmer glaubte damals, dass «es möglich sein muss, mittelfristig den Top-Teams auf die Nerven zu gehen». Das ist viel zu selten passiert. In 144 Formel-1-Einsätzen wurde kein einziger Podestplatz errungen.

Diese Platzierungen hat Haas im Konstrukteurs-Pokal der Königsklasse erreicht.

2016: Achter

2017: Achter

2018: Fünfter

2019: Neunter

2020: Neunter

2021: Zehnter

2022: Achter

Teamchef Günther Steiner hält den Ball flach, was die Erwartungen für 2023 angeht, weiss aber – die routinierten Nico Hülkenberg (181 Formel-1-Rennen) und Kevin Magnussen (141 Grands Prix) bringen ihre Autos ins Ziel, sofern Fahrzeug-Speed und Standfestigkeit stimmen.



Der 57-jährige Südtiroler Steiner sagt: «Die Begeisterung aller im Team, wenn wir die neuen Farben zeigen, ist durchaus ansteckend. Die Menschen wissen – ein weiterer Punkt abgehakt, ein weiterer Schritt dem Saisonstart näher.»



«Mir gefällt die neue Lackierung sehr gut. Das wirkt frischer und moderner als zuvor, und das passt prima zu unserem neuen Partner MoneyGram. Das sind aufregende Zeiten für die Formel 1, und es ist schön, dass wir unser Design als erstes Team ins Schaufenster stellen können.»



«Natürlich wissen wir noch nicht, wie stark die Konkurrenz sein wird. Aber die Erfahrung von Nico und Kevin muss dazu führen, dass sie jedes Mal das Beste aus ihren Möglichkeiten machen. Wir wissen, dass wir zwei bewährte Punktesammler am Start haben.»



«Die Saison 2022 war eine Achterbahnfahrt mit vielen Höhen und Tiefen. Letztlich sind wir in der WM-Tabelle vorgerückt, und das war sehr wichtig für uns. Nun lautet das Ziel für die kommende Saison, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.»





