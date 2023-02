Zak Brown (McLaren): Krasser Vergleich mit Alonso

​Der US-Amerikaner Zak Brown, Geschäftsleiter von McLaren, verblüfft mit dieser Einschätzung: «Lando Norris ist so stark wie Fernando Alonso.» Der Kalifornier sagt, wieso er davon überzeugt ist.

Auf der einen Seite Lando Norris, 23 Jahre jung, WM-Sechster 2021, bislang sechs Podestplätze in der Königsklasse. Auf der anderen Seite Fernando Alonso, 41 Jahre alt, Formel-1-Weltmeister 2005 und 2006, Langstrecken-Champion 2019/2020, zweimaliger Le Mans-Sieger, 32-facher GP-Sieger. Und nun behauptet McLaren-Geschäftsleiter Zak Brown keck: «Lando Norris ist so gut wie Fernando Alonso.»

Norris gilt als kommender GP-Sieger, ob er das Zeug zum Weltmeister hat, wird sich zeigen. Fakt ist, dass er bei McLaren den achtfachen GP-Sieger Daniel Ricciardo uralt aussehen liess. 2023 tritt Norris gegen den aufstrebenden Australier Oscar Piastri an.

Auch Fans diskutieren kontrovers darüber, was Norris im gleichen Auto wie Max Verstappen oder Charles Leclerc anstellen könnte. McLaren-CEO Zak Brown (51) sagt gegenüber meinem Kollegen Nate Sauders von ESPN: «Ich glaube, Lando ist so gut wie jeder andere da draussen in der Startaufstellung. Und ich bin zu dieser Überzeugung gekommen, als wir ihn in Daytona in den Sportwagen gesetzt haben, im direkten Vergleich mit Fernando, aber mit einem ihm fremden Auto auf einer im fremden Rennstrecke.»

«Fernando gehört in der Formel 1 gewiss zu den Besten, und Lando fuhr auf seinem Niveau, manchmal sogar etwas schneller. Du konntest sehen, wie gross sein Naturtalent ist. Es gibt dagegen Fahrer, die nimmst du aus ihrem gewohnten Umfeld, und sie tun sich schwer. Lando hingegen war sofort auf Speed.»

«Lando kannst du in jede Art von Rennwagen setzen, selbst in einen Dünen-Buggy. Unter gleichen Bedingungen, würden also alle Formel-1-Fahrer das exakt gleiche Material haben, wäre Norris ganz weit vorne.»

«Norris giert darauf, Rennen zu gewinnen. Er weiss – viele Fahrer, die nun anfangen, Grands Prix zu gewinnen, die hat Lando früher regelmässig geschlagen.»



«Lando ist ein hervorragender Qualifyer und macht selten Fehler. Und sein Rennhandwerk ist vorzüglich. In seinem ersten Jahr war er auf der Bahn noch ein wenig zurückhaltend. Inzwischen weiss er, wie man im Rennwagen die Zähne zeigt. Er fährt hart, aber fair. Und er glänzt auch mit exzellentem Reifen-Management.»





