Valtteri Bottas über Andreas Seidl: «Sehr motiviert»

Das Alfa Romeo Racing Team hat nach dem Abgang von Fred Vasseur eine neue Teamführung bekommen. Valtteri Bottas bedauert, dass Vasseur weg ist. Gleichzeitig freut er sich aber über den frischen Wind im Schweizer Rennstal

Der frühere McLaren-Teamchef Andreas Seidl hat im Alfa Romeo Racing Team als CEO von Sauber Motorsport einen Teil der Arbeit von Fred Vasseur übernommen, der seinerseits bei Ferrari als Teamchef die Nachfolge von Mattia Binotto angetreten hat. Seidl kümmert sich um alle Unternehmen der Sauber-Gruppe, die Teamchef-Rolle, die Vasseur auch bekleidete, überlässt er Alessandro Alunni Bravi.

Alfa-Romeo-Fahrer Valtteri Bottas bedauert, dass Vasseur nicht mehr an Bord ist, schliesslich war es der Franzose, der den Finnen überzeugte, nach der Saison 2021 beim Schweizer Rennstall anzuheuern. Dennoch versteht er den Wechsel, wie er unlängst beteuerte: «Es stimmt natürlich, dass Fred einer der wichtigen Gründe dafür war, dass ich bei Alfa Romeo unterschrieben habe. Deshalb ist es logisch, dass ich seinen Abgang bedauere.»

«Gleichzeitig ist er aber auch ein Freund von mir, deshalb freue ich mich sehr für ihn. Man sagt auch nicht nein zu einem solchen Angebot. Er war immer schon sehr ambitioniert und wollte vorankommen, deshalb habe ich vollstes Verständnis», stellte Bottas klar. «Aber ich bin weniger besorgt, wenn ich auf die neue Team-Struktur blicke, die meiner Ansicht nach stabil ist. Ich denke, dass wir mit Andreas und Alessandro gut aufgestellt sind.»

«Und wenn neue Leute kommen und eine andere Rolle übernehmen, gibt es immer neue Denkweisen. Manchmal ist das also keine schlechte Sache», betonte der 33-Jährige, der über Seidl sagt: «Er ist in erster Linie ein netter Kerl, und man spürt, dass er wirklich motiviert ist. Er hat offenbar eine ziemlich klare Richtung, in die er gehen will, und er weiss, was er mit dem Team machen und wie er die Leute motivieren will. Er hat eine klare Vision. Derzeit muss er natürlich noch viele Informationen sammeln und von anderen Leuten viel über das Team und darüber, was in der Vergangenheit passiert ist, erfahren. Aber ich bin zuversichtlich, dass er eine gute Wahl für diesen Posten ist.»

