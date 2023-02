Romain Grosjean zu Feuer-Unfall: «Teil meines Lebens»

Dass sich einige der jüngeren Formel-1-Fans vor allem an den Feuer-Unfall von Romain Grosjean und nicht an die Erfolge seiner GP-Karriere erinnern, stört den 36-jährigen Genfer nicht.

Die Bilder vom spektakulären Feuer-Unfall, den Romain Grosjean 2020 in Bahrain hatte, gingen um die Welt: Der damalige Haas-Pilot hatte Glück im Unglück und kam mit einigen leichteren Verbrennungen davon. Dies lag nicht zuletzt daran, dass FIA-Arzt Dr. Ian Roberts und der damalige Medical-Car-Fahrer Alan van der Merwe schnell zur Stelle waren, als Grosjeans GP-Auto in Flammen aufging. Knapp 28 Sekunden dauerte es, bis der heutige IndyCar-Fahrer dem Flammenmeer entkam.

Viele jüngere GP-Fans verbinden vor allem die Bilder des Crashs mit Grosjeans Namen, und der Genfer hat kein Problem damit, wie er unlängst im «GQ»-Interview beteuerte. «Mir macht das nichts aus, der Unfall ist Teil meiner Karriere und Teil meines Lebens. Gerade in den USA, wo die Formel-1-Fangemeinde eher neu ist, erinnern sich viele an den Crash. Sie haben meine Podestplatzierungen von 2012 oder 2013 nie gesehen», erklärte er.

«Ich hätte in der Formel 1 beinahe drei Rennen gewonnen, und es ist aus bestimmten Gründen nie dazu gekommen. Aber es ist schon lustig. Ich habe einige Leute getroffen, die mich seit den Lotus-Tagen in der Formel 1 kennen und sagen, dass sie alles gesehen haben. Und ich sehe viele jüngere Leute, die nur 'Drive to Survive' auf Netflix gesehen haben. Also sprechen sie über Günther Steiner und fragen, wie es ihm im wirklichen Leben geht, und natürlich über den Unfall», erzählte der 36-Jährige.

«Aber ich denke, der Unfall ist eines dieser Ereignisse, die die Welt geprägt haben. Es war so ziemlich auf jedem Fernseher zu sehen, den man einschalten konnte. Es war sehr beeindruckend», weiss Grosjean, der auch betonte: «Ich sehe den Unfall als eine Art Phönix-Erlebnis, dass man aus etwas Schlimmen, das man auf positive Art und Weise nutzt, erheben kann.»

