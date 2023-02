Christian Horner: «Gegner sind sehr konkurrenzfähig»

Der RB19, der in New York präsentiert wurde, wird sich stark vom Auto unterscheiden, das beim Bahrain-Test zu sehen sein wird, bestätigt Horner

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sprach anlässlich der Team-Präsentation in New York über die anstehende Saison und verriet dabei auch, was er von Ferrari und Mercedes erwartet.

Red Bull Racing liess sich bei der Präsentation des neuen Dienstwagens von Champion Max Verstappen und Sergio «Checo» Pérez wie erwartet nicht in die Karten blicken. Der RB19, der in New York enthüllt wurde, glich verdächtig stark seinem Vorgänger – dem bisher erfolgreichsten GP-Auto aus Milton Keynes. Teamchef Christian Horner bestätigte denn auch: «Das Auto, das wir heute gezeigt haben, wird sich sicherlich von dem, das in Bahrain zum Test ausrückt, unterscheiden.»

Die Fans müssen sich also noch gedulden, bis die Formel-1-Rennställe am 23. Februar zum dreitägigen Vorsaison-Test ausrücken. Bei der Präsentation ging es vor allem um die neue Partnerschaft mit Ford, die für die neue Motorgeneration ab 2026 geschlossen wurde, betonte Horner. «Es ist etwas ganz Besonderes, hier in New York zu sein, um diese Partnerschaft zu verkünden», erklärte er noch vor der Enthüllung des GP-Autos.

Natürlich wurde Horner auch auf seine Erwartungen an die anstehende Saison angesprochen und der Brite erklärte: «Es wird eine unglaubliche Saison, denn unsere Gegner sind sicher nicht stehen geblieben. Wir erwarten, dass Ferrari konkurrenzfähig sein wird und auch Mercedes wird bei der Musik sein. Vielleicht kommt da auch das eine oder andere Team dazu, das grosse Fortschritte machen kann.»

«Zu diesem Zeitpunkt ist noch vieles offen. Wir fokussieren uns deshalb auf uns selbst und geben unser Bestes, und in Kürze werden wir in Bahrain alle Autos sehen und erkennen, ob wir etwas verpasst haben. Danach steht die 23-Rennen-Reise zwischen März und November an, und ich bin mir sicher, dass es Höhen und Tiefen geben wird. Aber ich denke, wir sind gut aufgestellt. Und ich hoffe, dass wir den Schwung mit aus dem vergangenen Jahr mitnehmen werden», fügte Horner an.

Die Konstanz werde besonders wichtig sein, erklärte der 49-Jährige weiter. «Wir haben im vergangenen Jahr mit 17 Siegen in 22 Rennen und den Triumphen in zwei der drei Sprints ein neues Niveau erreicht. Beide Fahrer haben eine phänomenale Performance abgeliefert und wir müssen in diesem Jahr wieder unser Bestes geben, denn die Gegner, gegen die wir kämpfen, sind unglaublich konkurrenzfähig. Aber wir freuen uns, nach einem guten Winter wieder auf die Strecke zu gehen. Denn wir konnten unsere Batterien aufladen und jeder ist nun bereit, die Rennen in Angriff zu nehmen.»

Formel 1 2023

Präsentationen

03. Februar: Red Bull Racing in New York

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format