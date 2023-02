Sergio Pérez: «Team steht immer an erster Stelle»

Red Bull Racing-Routinier Sergio Pérez beteuerte im Rahmen der Team-Präsentation in New York, dass er die eigenen Interessen nicht über jene des Teams stellen wird. «Wir müssen zusammenarbeiten», weiss er.

Im vergangenen Jahr sorgten die beiden Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez und Max Verstappen für Schlagzeilen, weil sich der Champion in Brasilien weigerte, seinen Teamkollegen vorbeizulassen, um ihm beim – letztlich verlorenen – Kampf um den zweiten Tabellenrang wertvolle Schützenhilfe zu leisten.

Das Team sprach hinterher von einem Missverständnis, das aus der Welt geschafft werden konnte. Und Pérez beteuert, dass er in diesem Jahr nichts unversucht lassen will, um den WM-Titel zu gewinnen, die Interessen des Teams aber über die eigenen stellen wird.

«Ich werde versuchen, das Potenzial des Autos auszuschöpfen. Das ist das Hauptziel, das wir verfolgen, um in der Lage zu sein, die gewünschten Ergebnisse zu liefern», erklärte der Mexikaner in seiner Presserunde. Und er betonte: «Wir müssen natürlich als Team zusammenarbeiten, auch wenn beide Fahrer natürlich den WM-Titel gewinnen wollen.»

«Es geht also darum, einen guten Kompromiss zu finden und dabei muss das Team immer an erster Stelle stehen. Ich denke, dass die Konkurrenz sehr stark sein wird, deshalb werden wir wirklich auf die Zusammenarbeit angewiesen sein. Die Strategie ist klar, wir wollen das Potenzial des Autos ausschöpfen und wir glauben, dass wir einen guten GP-Renner haben», fügte Pérez an.

«Wie gut er im Vergleich ist, wissen wir nicht, denn wir können nicht sagen, was die Konkurrenz macht. Aber wir haben unser Bestes gegeben, und wir hoffen, dass dies gut genug ist, um Rennsiege einzufahren», betonte der 33-Jährige, der bei seiner Prognose zum diesjährigen Kräfteverhältnis zurückhielt.

«Es ist derzeit schwer zu sagen, wer vorne sein wird. Sicherlich war Mercedes im vergangenen Jahr gegen Saisonende ziemlich konkurrenzfähig war, und das Gleiche gilt für Ferrari. Ich erwarte, dass sie bei der Musik sein werden. Sicherlich gibt es auch einige Mittelfeldteams, die im Winter grosse Fortschritte gemacht haben. Wir werden sehen, wie das Kräfteverhältnis aussieht, wenn wir in Bahrain auf die Strecke gehen», erklärte der vierfache GP-Sieger.

Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format