Maulkorb für GP-Stars: Auch Sergio Pérez übt Kritik

Die neue Haltung der FIA zu politischen, religiösen und persönlichen Aussagen der Formel-1-Stars, die gegen den Grundsatz der Neutralität des Autosport-Weltverbands verstossen, stösst auch bei Sergio Pérez auf Kritik.

Der FIA-Sportkodex wurde im Dezember ergänzt, und die neue Regelung, wonach Formel-1-Piloten nur noch nach schriftlichem Antrag an die FIA und deren Erlaubnis politische, religiöse oder persönliche Statements abgeben dürfen, die gegen den Grundsatz der Neutralität der FIA gehen, kommt bei vielen GP-Stars nicht gut an.

Der Sport dürfe nicht zur Plattform für persönliche Interessen werden, erklärte FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem die neue Regelung, die von vielen als Maulkorb für die Fahrer wahrgenommen wird. Neben Valtteri Bottas und Champion Max Verstappen übte auch Sergio Pérez Kritik an der neuen Vorgabe.

Im Rahmen der Präsentation seines neuen Dienstwagens RB19 in New York erklärte der Mexikaner aus dem Red Bull Racing Team: «Wir haben das noch nicht in der Fahrervereinigung GPDA diskutiert. Aber wir fühlen uns nicht wohl mit dieser Regel, schliesslich wollen wir uns treu bleiben und uns so äussern, wie wir es für richtig halten.»

«Wir alle haben unterschiedliche Ansichten und religiöse Überzeugungen. Ich verstehe die politische Seite davon, aber wir alle sollten die Freiheit haben, uns so zu präsentieren, wie wir es wollen. Ich habe Mühe, mir vorzustellen, dass sie kontrollieren, was man sagt und was man lieber nicht sagt. Meiner Ansicht nach ist das nicht in Ordnung. Wir werden das sicherlich besprechen», fügte der vierfache GP-Sieger an.

Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format