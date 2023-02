Montoya: «Werden anderen Lewis Hamilton erleben»

Juan Pablo Montoya ist sich sicher, dass Lewis Hamilton in diesem Jahr anders auftreten wird als noch in der vergangenen Saison, die er hinter seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell abgeschlossen hat.

Lewis Hamilton hatte im vergangenen Jahr sichtlich Mühe, mit den Tücken seines Silberpfeils klarzukommen. Der siebenfachen Weltmeister konnte zwar neun Podestplätze feiern – vier Mal stand er als Dritter und fünf Mal als Zweiter auf dem Treppchen. Einen Sieg konnte der Rekordhalter für die meisten GP-Triumphe aber nicht erobern.

Die Saison schloss der 38-jährige Brite als Sechster ab – und landete damit hinter seinem Mercedes-Teamkollegen und Landsmann George Russell, der sich im W13 in São Paulo seinen ersten GP-Sieg und am Ende den vierten WM-Rang schnappte.

Hamilton ging in seinem GP-Auto keine allzu grossen Risiken ein und konzentrierte sich stattdessen darauf, zusammen mit seinem Team die Kinderkrankheiten des Silberpfeils der neuesten Fahrzeuggeneration auszumerzen. Dafür erntet der 103-fache GP-Sieger ein dickes Lob von GP-Veteran Juan Pablo Montoya.

Der Kolumbianer erklärte im Gespräch mit den niederländischen Kollegen von «Motorsport.com» auf die Frage, ob Hamilton 2023 das teaminterne Duell für sich entscheiden wird: «Ja, das glaube ich, denn im vergangenen Jahr unterlag er vor allem wegen der Probleme, die Mercedes mit dem Auto hatte. Und Hamilton gehört zu jenen Fahrern, die jede Gelegenheit zu einem starken Auftritt nutzen.»

«Aber wenn Lewis an fünfter Stelle liegt und nicht mehr drin liegt, dann wird er auch nicht so fahren, als ob es um sein Leben geht. Er wird dann einfach das tun, was nötig ist, um den fünften Platz zu holen. Auf der anderen Seite der Box ist mit George Russell hingegen ein junger Pilot, der bei jedem Rennen alles herausholen will, weil er sich beweisen will. Ich erwarte auf jeden Fall, dass wir einen anderen Lewis erleben werden, sollte Mercedes ein siegfähiges Auto haben.»

Formel 1 2023

Präsentationen

06. Februar: Williams im Internet (nur Lackierung)

07. Februar: Alfa Romeo Racing in Zürich

11. Februar: AlphaTauri in New York (nur Lackierung)

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku*

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg*

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa*

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha*

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin*

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos*

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format