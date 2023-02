Ferrari 2023: Auto von Leclerc und Sainz heisst SF-23

​Noch vor der Präsentation des 2023er Formel-1-Rennwagens des Monegassen Charles Leclerc und des Spaniers Carlos Sainz verraten die Italiener, wie das Auto heisst – SF-23, für Scuderia Ferrari und 2023.

Der 69. Formel-1-Rennwagen der Scuderia Ferrari heisst SF-23, das hat das Team aus Maranello am 7. Februar bestätigt. Die Italiener schreiben dazu: «Wir kehren zu jenem Namensformat zurück, das 2015 verwendet wurde.»

Keine Regel ohne Ausnahme: Der 2022er Rennwagen von Charles Leclerc und Carlos Sainz hiess SF-75. Ferrari-Vorstandschef John Elkann sagte damals: «Die Formel 1, mit diesem Grundgedanken aus Wettbewerb und Innovation, war immer das Fundament von Ferrari und Antrieb für die Serien-Entwicklung. 2022 wird es 75 Jahre her sein, dass der erste Ferrari die Fabrik verliess, also wollten wir dem mit der Bezeichnung F1-75 Respekt zollen.»

Schon 2017 und 2018 wurden mit dem SF70H und SF71H die Jahre seit der Gründung des Unternehmens gefeiert, und 2019 hiess der Wagen SF90 wegen 90 Jahren seit Gründung der Scuderia. Das Auto für 2020 trug dann die Bezeichnung SF1000, weil das Team in jener Saison zum 1000. WM-Lauf in der Formel 1 antrat.

Die Tifosi diskutierten seit Wochen leidenschaftlich darüber, wie das neue Rennauto aus Maranello wohl heissen könnte. Denn Ferrari macht normalerweise aus der Bezeichnung der roten Göttin immer wieder ein Staatsgeheimnis, bis hin zur Präsentation.

Kurioses Detail: Der Rennwagen der Top-Einsitzerklasse Super Formula in Japan heisst SF23 (für Super Formula und das Jahr).



Früher leiteten sich viele Bezeichnungen der Ferrari aus technischen Kennzahlen ab – der Ferrari 312 stand für Dreiliter-Motor mit zwölf Zylindern, ein 512 für Fünfliter-Aggregat mit zwölf Zylindern.



Ferrari stellt das neue Auto am 14. Februar in Maranello vor.





Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format