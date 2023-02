Romain Grosjean: Was der Feuer-Crash verändert hat

Romain Grosjean hat sich 2020 mit einem spektakulären Feuer-Crash aus der Formel 1 verabschiedet. Der Genfer hatte Glück im Unglück. Und die Erfahrung hat seine Sicht aufs Leben verändert, wie er gesteht.

Der Feuer-Crash, den Romain Grosjean 2020 in Bahrain hatte, dürfte den meisten GP-Fans in Erinnerung geblieben sein. Der Haas-Renner des Genfers wurde beim Einschlag in die Leitplanken auseinandergerissen und verwandelte sich daraufhin in ein Inferno, dem der Fahrer mit vergleichsweise leichten Verletzungen entkommen konnte.

Grosjean erholte sich schnell von den Brandwunden und bald schon sass er wieder am Steuer eines Rennautos – allerdings nicht im GP-Zirkus, sondern in der IndyCar-Serie, in der er für das Team Andretti Autosport antritt. Der Unfall hat den 36-Jährigen verändert, wie er unlängst im Gespräch mit dem Magazin «GQ» offenbart hat.

«Nun, das Leben ist dazu da, gelebt zu werden», erklärte Grosjean. «Und wenn man nicht will, dass einem etwas passiert, bleibt man einfach zu Hause und tut nichts. Aber so will ich mein Leben nicht verbringen. Ich lebe es lieber bei 300 km/h und geniesse alles, was ich kann – Flugzeuge fliegen, Rennwagen fahren, und Spass zu haben, anstatt zu sagen: 'Oh, das könnte gefährlich sein. Ich werde zu Hause bleiben, um sicher zu sein.‘»

«Ich denke, wenn ich glücklich sein will, muss ich einfach in der Lage sein, diese Dinge zu erleben und diese Empfindungen zu haben», fügte Grosjean an. Und er erzählte auch: «All die Probleme von früher – ein Stau, ein verspäteter Flug oder andere Dinge, über die man sich beklagt hat – jetzt sage ich mir: 'Wenn ich tot wäre, wäre ich nicht hier'. Es ist keine grosse Sache mehr – das ist wohl der grösste Unterschied zu früher.»

