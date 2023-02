Max Verstappen über RB19: «Ein guter erster Eindruck»

Red Bull Racing präsentierte vergangene Woche in New York, zeigte aber ein Auto, das sich deutlich vom Dienstwagen von Max Verstappen unterscheidet, wie Teamchef Christian Horner zugab

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen durfte am Freitag in Silverstone zum ersten Mal im RB19 ausrücken. Die Bilanz des 25-jährigen Niederländers aus dem Red Bull Racing Team fiel nach dem Filmtag-Einsatz gut aus.

Während die Kontrahenten von Ferrari und Mercedes noch damit beschäftigt sind, ihre anstehenden Team-Präsentationen über die Bühne zu bringen, hat Red Bull Racing-Star Max Verstappen bereits die ersten Erfahrungskilometer in seinem neuen Dienstwagen zurückgelegt.

Der Formel-1-Champion tat dies am Freitag auf dem Silverstone Circuit, auf dem die GP-Stars in diesem Jahr am Wochenende des 9. Juli den Grossbritannien-GP austragen werden. Der 25-jährige Niederländer rückte im Rahmen eines Filmtags aus und durfte deshalb nicht mehr als 100 km zurücklegen.

Ausserdem war er auf Demo-Reifen von Pirelli unterwegs, entsprechend hielt sich der Nutzen der dabei gesammelten Daten in Grenzen. Die Teams ziehen zumindest einen der zwei Filmtage, die pro Saison erlaubt sind, dennoch gerne vor den Vorsaison-Testfahrten ein, um die wichtigsten Funktionstests noch vor den echten Tests durchzuführen.

Verstappen war zufrieden mit seinem ersten Einsatz im RB19, wie er auf seinem Instagram-Account verriet. «Hey Leute, ich war gerade zum ersten Mal im RB19 unterwegs, natürlich ist es nur ein Filmtag, aber es war ein guter erster Eindruck, den ich gewonnen habe. Alles hat wirklich gut und reibungslos funktioniert. Genau das willst du auch an einem solchen Tag, und jetzt bin ich natürlich gespannt auf Bahrain», erklärte er in einem kurzen Video.

Das Team hatte den RB19 vor einer Woche am Freitag enthüllt, allerdings gab Teamchef Christian Horner zu, was auf den ersten Blick zu erkennen war: Der gezeigte GP-Renner war eher ein Showcar und nicht das GP-Auto, mit dem Verstappen und sein Teamkollege Sergio Pérez auf Punktejagd gehen werden.

Formel 1 2023

Präsentationen

11. Februar: AlphaTauri in New York

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format