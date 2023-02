Simone Resta: Traum von Haas-Podestplatz

Im Rahmen des Shakedowns mit dem neuen VF-23 von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen, den das Haas-Team in Silverstone unternommen hat, beantwortete Technikchef Simone Resta ein paar Fragen.

Nach dem Red Bull Racing-Shakedown am Freitag warf einen Tag später wieder ein Formel-1-Motor am Silverstone Circuit zu hören: Auch das Haas-Team nutzte die Gelegenheit, um den VF-23 von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen im Rahmen eines Filmtages auf die Strecke zu schicken. Dabei kam der Däne als Erster zum Zug.

Viel mehr als ein paar grundlegende Funktionstests war angesichts der strikten Regeln – nur 100 km und der Einsatz von Demo-Reifen von Pirelli – kaum möglich, dennoch sorgte der Shakedown für Wirbel, weil erstmals das neue Auto unterwegs gewesen war. Bei der Präsentation am 31. Januar gab es erst Computer-generierte Bilder von der neuen Lackierung zu sehen, die in rot, weiss und schwarz gehalten ist.

Schon vor der ersten Ausfahrt teilte das Team auf den eigenen Kanälen in den sozialen Medien die ersten Bilder vom neuen Auto, das bei den meisten Fans gut angekommen ist. Technikchef Simone Resta beantwortete im Rahmen der Streckenpremiere auch einige Fragen zum neuen GP-Renner des US-Rennstalls.

Und der 52-Jährige aus Italien wurde natürlich auch auf die Chancen und Ziele des Teams angesprochen. Letztere umschrieb er folgendermassen: «Die Pole-Position im vergangenen Jahr hat jedem Teammitglied viel Freude bereitet – denn es war die erste für das Haas-Team. Für mich ist das Ziel immer, die Performance des Autos in allen Bedingungen, auf jeder Strecke und mit beiden Fahrern auszuschöpfen. Welches Ergebnis dabei rauskommen wird, ist noch nicht klar. Aber es wäre schön, wenn wir einen Podestplatz oder Rennsieg erleben würden. Wir müssen uns immer ehrgeizige Ziele setzen, mal schauen, was 2023 bringen wird.»

Bei der Frage, ob das Feld näher zusammenrücken wird, bleibt Resta vorsichtig: «Das ist immer schwer zu sagen, aber angesichts der Tatsache, dass die Regeln relativ stabil bleiben und wenn man die Ergebnisse des vergangenen Jahres berücksichtigt, denke ich, dass sich die Lücke zu den Spitzenteams etwas schliessen wird. Wir werden sehen, wie es wird.»

