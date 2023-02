Andretti: Kritik von Formel-1-CEO Stefano Domenicali

Michael und Mario Andretti haben lautstark Kritik an der Reaktion der aktuellen GP-Rennställe auf ihre Pläne, in die Königsklasse einzusteigen, geübt. Formel-1-CEO Stefano Domenicali findet das nicht sehr clever.

Dass die Andrettis in die Formel 1 wollen, ist längst allen im GP-Zirkus bekannt. Nachdem der Versuch, das Sauber-Team zu übernehmen, scheiterte, kündigten Michael und Mario Andretti an, mit einem eigenen, neu gegründeten Rennstall unter dem Namen Andretti Global und mit namhaften Partnern wie General Motors und Cadillac in die Königsklasse einsteigen zu wollen.

Die aktuellen Formel-1-Teams reagierten verhalten, schliesslich könnte eine Erweiterung des GP-Feldes eine Verringerung des Preisgeldes für alle bedeuten, sollte dieses nicht vergrössert werden. Das veranlasste Mario Andretti, deutliche Worte gegen die Bedenken der WM-Teilnehmer zu finden. «Es geht nur um Geld», sagte er bei «Forbes».

«Erstens denken sie, dass sie ein Zehntel ihres Preisgeldes verwässert bekommen, aber sie werden auch sehr gierig, weil sie denken, dass wir auch alle amerikanischen Sponsoren mitnehmen», wetterte der Amerikaner.

Für Formel-1-CEO Stefano Domenicali steht fest: Diese Aussagen sind nicht so clever. Zu «Sky Sports F1» sagte er mit Blick auf den Bewerbungsprozess, den der Autosport-Weltverband FIA für neue Teams eröffnet hat: «Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, werden die neuen Teams willkommen sein. Aber wir müssen viele Aspekte berücksichtigen.»

«Wir dürfen nicht überreagieren, nur weil ein Anwärter Druck macht. Jeder ist willkommen, der einen Mehrwert für die Formel 1 bringt», mahnte der Italiener, und stellte klar: «Wir müssen alle respektieren. Es gibt Teams wie jenes von Mario und Michael Andretti, die sehr lautstark ihren Willen bekunden, in die Formel 1 einzusteigen. Aber meiner Meinung nach war es nicht clever zu sagen, dass die Teams gierig sind. Aber das ist meine Meinung.»

«Es gibt andere, die viel weniger lautstark in die Formel 1 einsteigen wollen. Es gibt also einen Prozess, den man respektieren muss, und wir werden zusammen mit der FIA sicherstellen, dass dieser Prozess respektiert wird», versprach der 57-Jährige.

Formel 1 2023

Präsentationen

13. Februar: McLaren in Woking

13. Februar: Aston Martin in Silverstone

14. Februar: Ferrari in Maranello

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format