Charles Leclerc (Ferrari): «Das motiviert mich»

Ferrari-Star Charles Leclerc nimmt in diesem Jahr seine sechste Formel-1-Saison in Angriff. Bei der Team-Präsentation der Scuderia in Italien gab er seine ersten Eindrücke zum SF-23 preis.

Im vergangenen Jahr fuhr Charles Leclerc sein bisher bestes Formel-1-Ergebnis ein. Der Monegasse holte sich in seinem fünften GP-Jahr drei GP-Siege, fünf zweite und drei dritte Ränge. Damit belegte er am Ende den zweiten Platz auf der WM-Tabelle. In diesem Jahr will sich der 25-Jährige um einen Platz verbessern.

Bei der Auto-Präsentation von Ferrari in Fiorano erklärte der fünffache GP-Sieger: «Es ist extrem speziell, hier zu sein. Jedes Mal, wenn wir nach Italien kommen, ist da so viel Leidenschaft, und wenn wir dann nach Maranello kommen, und alle diese Fans sehen, ist es etwas ganz Besonderes. Ich bin wirklich glücklich, hier zu sein und so viele Tifosi zu sehen.»

In der Winterpause bereitete sich der 25-Jährige unter anderem bei einem Trainingscamp in den Dolomiten auf die anstehenden Rennen vor. «Es war wunderschön dort, aber wir haben in den zwei Wochen, in denen wir da waren, auch sehr hart trainiert. Nach der Rückkehr nach Maranello gab es auch im Simulator viel zu tun, um das neue Auto vorzubereiten. Und nun rückt der Start der Saison endlich näher», erzählte er.

«Ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Die Saison 2022 war ein guter Schritt nach vorne im Vergleich zu den schwierigen Jahren 2020 und 2021. Wir haben den zweiten Platz in der Fahrer- und Team-Wertung geholt und nun wollen wir natürlich gewinnen – das ist immer das Ziel, das mich und auch das Team motiviert. Ich will nun endlich wieder Gas geben und versuchen, die WM zu gewinnen», fügte Leclerc kämpferisch an.

Der Rennfahrer aus Monte Carlo durfte mit dem SF-23 auch gleich auf die Bahn. Das Los entschied, dass er als Erster auf der Hausstrecke von Ferrari in Fiorano ausrücken durfte. Sein Teamkollege Carlos Sainz durfte sich damit trösten, dass er dafür drei statt nur zwei Runden drehen durfte.

«Es fühlt sich gut an, die ersten Kilometer mit diesem Projekt zurückzulegen – das ist etwas ganz Spezielles. Das Auto funktioniert ganz gut, es fährt sich ganz sanft, und ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich habe mein Feedback schon den Jungs in der Box gegeben», sagte Leclerc hinterher.

Formel 1 2023

Präsentationen

15. Februar: Mercedes in Silverstone

16. Februar: Alpine in London

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Forma