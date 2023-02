Oscar Piastri über Lando Norris: «Gute Messlatte»

McLaren-Rookie Oscar Piastri weiss, dass es nicht einfach werden wird, neben seinem Teamkollegen Lando Norris zu bestehen. Sorgen macht er sich aber keine, wie der junge Australier betont.

Oscar Piastri hat von 2019 bis 2021 gleich drei Meisterschaftstitel in Folge geholt: 2019 setzte er sich im Formula Renault Eurocup gegen den Rest des Feldes durch – als Rookie, wohlverstanden. Auch in der Formel 3 und in der Formel 2 sicherte er sich in den folgenden Jahren den Titel als Serien-Neuling.

Dies wird ihm in diesem Jahr, in dem er seine erste Formel-1-Saison bestreiten wird, wohl kaum gelingen, wie Piastri selbst weiss. Zunächst hat der 21-Jährige die Aufgabe, neben seinem versierten Teamkollegen Lando Norris zu bestehen, der bereits sein fünftes GP-Jahr bestreitet. Dass der 23-jährige Brite eine echte Herausforderung darstellt, ist Piastri bewusst.

Dennoch bleibt er entspannt, wenn es um das teaminterne Duell bei McLaren geht. Piastri sagt dazu: «Natürlich werden wir miteinander verglichen, weil wir im gleichen Auto sitzen. Aber wir befinden uns ganz offensichtlich an verschiedenen Punkten unserer Karrieren. Lando startet in seine fünfte Formel-1-Saison, während es für mich das erste GP-Jahr werden wird.»

«Ich mache mir da nicht allzu viel draus. Ich denke, es wird gut sein, ihn als Teamkollegen zu haben, und er ist eine gute Messlatte. Er hat sich offensichtlich als grossartiger Fahrer in der Formel 1 etabliert, und ich bin sicher, dass ich viel von ihm lernen kann», sagt der Rennfahrer aus Melbourne über seinen Stallgefährten.

Dass sein Vorgänger Daniel Ricciardo Schwierigkeiten hatte, mit den Tücken des McLaren-Renners klarzukommen, schreckt ihn auch nicht. Piastri betont: «Da ich 2021 im Auto getestet und im vergangenen Jahr den Nachsaisontest bestritten habe, weiss ich in etwa, was mich erwartet. Als Fahrer musst du dich immer anpassen und natürlich willst du immer mehr Grip und Power. Es gibt immer irgendwelche Einschränkungen, und es geht darum, diese zu umfahren.»

