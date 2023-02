Aston Martin: Erste Runden, neuer Job für Andy Green

Aston Martin will am vorderen Ende des Mittelfelds mitmischen

​Aston Martin hat in Silverstone mit Lance Stroll erste Runden mit dem neuen AMR23 gedreht. Gleichzeitig ist viel Bewegung im Hintergrund: Der langjährige Technikchef Andy Green ist nicht mehr im Rennteam.

Aston Martin hat mit dem Kanadier Lance Stroll die ersten Testkilometer des neuen Modells AMR23 zurückgelegt. Über diesen ersten Funktionstest in Silverstone ist so gut wie nichts bekannt geworden. Dafür gibt es Informationen über Bewegungen in der Team-Struktur – der langjährige Cheftechniker Andy Green hat nichts mehr mit dem Rennmannschaft zu tun.

Andy Green und der Rennstall aus Silverstone, das passte: Green arbeitete schon beim Team, als Gary Anderson den ersten GP-Renner von Eddie Jordan konstruierte.

Nach einem Einsatz bei British American Racing (BAR) und Arbeit für Jaguar in Form einer eigenen Beraterfirma kehrte Andy 2010 nach Silverstone zurück, aus dem Jordan-Team war über Midland und Spyker inzwischen Force India geworden.

Green galt als Meister darin, die beschränkten finanziellen Mittel überaus klug einzusetzen. Die Force-India-Renner wurden zum verlässlichen Wert in der Formel 1, und der Rennstall aus Silverstone konnte sich stetig steigern – über die Ränge 7 (2010), 6 (2011), 7 (2012), erneut 6 (2013 und 2014) auf Rang 5 2015 und dann, als Krönung, WM-Schlussrang 4 in der Saison 2016 und 2017 – in Sachen Effizienz war das weltmeisterlich.

Als Aston Martin-Besitzer Lawrence Stroll von Red Bull Racing den Aerodynamiker Dan Fallows holte, fragten sich viele, was längerfristig mit dem 57-jährigen Green passieren würde. Diese Antwort haben wir nun: Er leitet die «Aston Martin Performance Technologies»-Abteilung (kurz AMPT). Das ist jene Denkschmiede, in welcher Aston Martin das Formel-1-Wissen für andere Bereiche einsetzen will. Noch ist nicht klar, in welcher Form genau.

Andy Green ist von Formel-1-Aufgaben entbunden. Das führt auch dazu, dass er nicht mehr unter den Kostendeckel in der Königsklasse fällt.



Dan Fallows: «Andy wird sich um alle technische Belange kümmern, die mit Formel 1 nichts zu tun haben. Wir wachsen ständig und sehen Andy als elementaren Bestandteil, um AMPT aufzubauen.»



Aston Martin-Teamchef Mike Krack hat im Rahmen der Präsentation des Modells AMR23 von Fernando Alonso und Lance Stroll bestätigt, dass Andy Green erheblich in die Entwicklung des neuen Autos eingebunden war.





Formel 1 2023

Präsentationen

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format