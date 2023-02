Toto Wolff (Mercedes): «Wir müssen aufholen»

Mit dem W14 will Mercedes wieder an der Spitze kämpfen

Der W14 wurde in Silverstone enthüllt

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff will sich nach der schwierigen Saison 2022 nicht zu zuversichtlich geben, wenn es um die WM 2023 geht. Seine Schützlinge sind auf jeden Fall in Bestform, betont er.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff wollte im Rahmen der Präsentation des neuen Formel-1-Renners W14 keine grossen Versprechen abgeben. Nach der enttäuschenden Saison 2022 erklärte er mit Blick auf die anstehende WM: «Wir wollen nicht zu selbstsicher sein, vor allem weil wir im vergangenen Jahr unsere Schwierigkeiten hatten, wollen wir realistisch bleiben.»

«Gleichzeitig wollen wir aber auch nicht sagen, dass wir nicht konkurrenzfähig sein werden. Wir sagen also: Wir werden konkurrenzfähig sein, wir wissen aber noch nicht, wann das sein wird. Wir versuchen immer, bescheiden zu bleiben», fügte der Wiener mit einem verschmitzten Lächeln an.

So vorsichtig die Erfolgsprognose von Wolff für den neuen, schwarzen GP-Renner der Sternmarke formuliert ist, so klar fallen seine Aussagen zur Motivation seiner Schützlinge Lewis Hamilton und George Russell aus. ««Lewis war 2022 sehr motiviert, aber wir konnten ihm einfach kein Auto geben, mit dem er um den Titel kämpfen konnte», sagte er über den siebenfachen Weltmeister.

Und der 51-Jährige ergänzte: ««Ich hoffe, dass wir 2023 einen deutlichen Schritt nach vorne machen werden, damit er konstant um Rennsiege kämpfen und schliesslich in den Kampf um den WM-Titel eingreifen kann. Allerdings waren unsere Konkurrenten im vergangenen Jahr sehr stark, und wir müssen aufholen. Alles muss gut funktionieren, um ihm wirklich das Auto zu geben, das er braucht, um seinen achten Weltmeistertitel zu holen.»

Mit Blick auf Russell, der sein zweites Jahr mit dem Team in Angriff nimmt, erklärte Wolff: «George hat sich nach seinem Wechsel von Williams gut ins Team eingefügt. Er hatte gehofft, in einen Mercedes zu steigen und um den Titel zu kämpfen, aber er merkte schnell, dass das nicht der Fall sein würde.»

Und der Teamchef lobte: «Es war fantastisch, wie er und Lewis mit den Ingenieuren zusammenarbeiteten, um das Auto zu verbessern. Jetzt hat er in Brasilien seinen ersten Sieg errungen, und der war überfällig, nachdem er vor zwei Jahren in Bahrain den Sieg knapp verpasst hatte.»

Wolff ist sich sicher: «George geht motiviert in seine zweite Saison mit dem Team, hat sich intensiv vorbereitet und ist zu einhundert Prozent konzentriert. Ich weiss, dass er sich riesig darauf freut, ins Auto zu steigen und endlich im W14 zu kämpfen.»

