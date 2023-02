Lewis Hamilton zur FIA: Mir verbietet keiner den Mund

​Der siebenfache Formel-1-Weltmeister sagt nach einer schwierigen Saison 2022: «Noch nie habe ich mich so gierig gefühlt, auf die Bahn zu gehen.» Und er betont: Er lässt sich von der FIA keinen Maulkorb umlegen.

Kinder, wie die Zeit verfliegt! Lewis Hamilton geht 2023 in seine 17. Formel-1-Saison. Ist es wirklich schon so lange her, dass der Ausnahme-Rennfahrer als Rookie zu McLaren kam und wie ein Blitz einschlug in der Königsklasse?

Der 103-fache GP-Sieger sagt im Rahmen der Mercedes-Präsentation in Silverstone: «Es fühlt sich überhaupt nicht so lange an. Ich hatte eine fabelhafte Winterpause und bin komplett erholt. Und wenn du erlebst, wie dein neues Rennauto zusammengesetzt wird, dann ist das ein Gefühl wie beim ersten Mal. Noch nie habe ich mich so gierig gefühlt, auf die Bahn zu gehen. Ich habe sogar zwei Pirelli-Testtage gefahren, und so etwas hatte ich zuvor nie getan – ich hatte mich wahnsinnig aufs Fahren gefreut.»

«Was die Aussichten für 2023 angeht: Was immer sich uns als Hindernis aufbaut, ich weiss, dass wir das beste Team haben, um solche Widrigkeiten zu überwinden. Hoffentlich fangen wir mit dem neuen Wagen auf einem hohen Niveau an, aber bevor du nicht länger auf der Bahn gewesen bist und deine Gegner gesehen hast, kannst du das nie mit Sicherheit sagen.»

«Ich habe die Windkanalversuche mit dem W14 verfolgt, und ich war im Rennwagenwerk, als der neue Wagen von George und mir zusammengesetzt wird. Da steigt das Fieber. Dazu kommen die ganzen Sitzungen mit den Technikern, die dir erklären, was sie sich alles ausgedacht haben. Das alles fühlt sich an wie vor Weihnachten, und du kannst es gewissermassen nicht erwarten, dein Paket nun endlich auszupacken!»

«Wir alle wissen, dass wir ein paar Zacken zulegen müssen, um wieder so konkurrenzfähig wie vor 2022 zu sein. Aber du wächst an deinen Aufgaben, und wir alle gehen diese Herausforderung mit viel Elan und Ehrgeiz an. Ich weiss, dass wir alle Mittel haben, um die Lücke zur Spitze zu schliessen. Ob das schon von Beginn der Saison an so sein wird, kann ich heute nicht sagen.»



Der Autosport-Weltverband FIA hat angekündigt: Künftig dürfen die Fahrer nicht munter drauflos reden, was kontroverse Themen angeht. Die Fahrer sind entsetzt, und auch Lewis Hamilton spricht hier Klartext: «Mir verbietet keiner den Mund! Klar habe ich mitbekommen, was hier vorgefallen ist, eine Überraschung ist das für mich keine. Aber wenn es etwas gibt, das gesagt werden muss, dann tue ich das auch weiterhin. Der Sport hat eine gewisse Verantwortung, um mitzuhelfen, auf Missstände aufmerksam zu machen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Formel 1 an so viele verschiedene Orte zieht. Für mich ändert sich nichts.»



«Ich zähle das sehr auf Formel-1-CEO Stefano Domenicali und spüre, dass wir Fahrer seinen Rückhalt haben. Die Piloten stehen darüber hinaus eng zusammen, wir haben alle die gleiche Ansicht, was diesen Punkt angeht. Wir sind alle für freie Meinungsäusserung.»



Formel 1 2023

Präsentationen

16. Februar: Alpine in London



Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit



Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format